Новинка: «Селедка под Шубой» по новому рецепту. Самый Новогодний салат

Салат Сельдь под Шубой знаком множеству людей из СНГ. Как правило, этот салат является частым гостем на праздниках. Исходя из исторических сводок, Сельдь под Шубой появилась в 1917 году. Этот салат был кулинарным протестом против капиталистического строя. Все ингредиенты в салате были простыми. Соответственно, эти продукты могли позволить себе все жители нового коммунистического государства.

Взят рецепт был из финской кухни. Именно в Финляндии часто готовили салаты с сельдью. Но, в Советском Союзе салат переиначили, сделали его подходящим для своего населения.

Сейчас салат сохраняет свою актуальность. Однако, готовится он часто по-новому.

Ингредиенты для Сельди под шубой:

майонез — 200 г;

томатная паста — 35 г;

черный перец — щепотка;

чеснок — 3 зубчика;

филе сельди — шт.;

репчатый лук — шт.;

картофель — 2 шт.;

морковь — шт.;

яйца — 3 шт.;

свекла — шт.;

укроп — пучок.

Приготовление Сельди под Шубой:

Смешиваем в одной миске майонез с томатной пастой, черным перцем. Натираем в смесь зубчики чеснока на маленьких резцах терки, тщательно все перемешиваем.

Нарезаем на мелкий кубик филе сельди и репчатый лук, смешиваем компоненты и заправляем ложкой соуса. Выкладываем слой из сельди и лука на тарелку.

Отваренный заранее картофель очищаем и натираем на крупной терке. Отварную морковь тоже натираем на крупной терке. Варим яйца вкрутую, очищаем и натираем на мелкой терке.

Смешиваем картофель, морковь и яйца вместе, заправляем парой ложек соуса, перемешиваем. Выкладываем слой из овощей на рыбный слой.

Отвариваем свеклу, очищаем и натираем на крупной терке. На слой из овощей выкладываем свеклу, смазываем ее соусом.

Шинкуем мелко укроп, посыпаем им верхушку салата.

Вместо укропа можно посыпать салат измельченными желтками. Салат не нужно пропитывать в холодильнике, он подается сразу к столу.