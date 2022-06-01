Интересные факты о государственной символике Грузии

Грузия на карте Мира занимает сравнительно небольшой «кусочек», поэтому крупных городов здесь не так уж и много. Тбилиси называют «теплым источником». В его стенах расположены театры, серные бани, соборы, уютные улицы и, конечно же, шашлычные. А Батуми — знаменитый морской курорт, где можно лицезреть контраст из старинных зданий и различных современных курортных построек. Все деревушки и поселки Грузии окружены потрясающими видами, природными пейзажами, которые несут в себе частички истории. В Грузии посмотреть хочется все. Вы можете заказать экскурсии и взглянуть на две столицы — Тбилиси и древнюю столицу Грузии Мцхета. Также присутствует отдельная экскурсия в Мцхету из Тбилиси. Также достаточно познавательной является государственная символика Грузии.

Чтобы максимально охватить взглядом эту страну, лучше планировать каждый свой день, выбирая отдельный регион. Тогда без лишней суеты, вы сможете насладиться каждым ее уголочком.

Аджария славится своими лесами, а так же пляжами Черноморского побережья и своим шикарным воздухом, Мцхета знаменита ее святыми местами. , Гурия заинтересует вас храмами, сделанными из черного камня, а также своими черными песками. В Кахетии расположен так называемый Город Любви — Сигнахи, где множество старинных крепостей и бесконечно длинными виноградники. Приезжая в Сванетию со своими тысячами башен, вы сможете пересчитать их во время пешей прогулки. Каждый уголок Грузии непременно достоин того, чтобы его посмотрел турист.

Для горных лыж и катания на сноуборде, Грузия предлагает склоны Адепты. Ведь климат в Грузии позволяет кататься на лыжах с ноября по май месяц.

А еще Грузия — это минеральные источники. Об их целебных свойствах наслышан каждый, поэтому поправить здоровье сюда едут миллионы людей. Здесь можно посетить термальные воды, лечебные грязевые ванны и магнетитовые пески. А поспособствует оздоровлению горный кавказский воздух. На весь мир знаменит курорт под названием «Боржоми».

Климат в Грузии субтропический, зима здесь достаточно мягкая, температура воздуха зимой +4, +8 градусов. Летом умеренно жарко, до +30 градусов. Лучшими месяцами для посещения данной страны, принято считать май, июнь и сентябрь. Тогда погода здесь идеальна.