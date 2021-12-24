Интернет-эквайринг для ЖКХ — онлайн касса для тсж

Как принимать онлайн платежи в интернет-магазине?

Продажа товаров и услуг в интернете – это то же самое, что и в обычном магазине, но с массой преимуществ. Человек может оплатить покупку, не выходя из дома, и использовать при этом не только банковскую карту, мобильное приложение или наличные. Однако для приема онлайн-оплаты владельцу магазина нужна платежная система для сайта, иначе контроль доходов может превратиться в настоящие крысиные бега или даже вылиться в крупный штраф. Сегодня достаточно востребована онлайн касса для тсж.

В этой статье мы сравнили основные способы приема онлайн-платежей, выявив их плюсы и минусы.

Оплата банковской картой

Выбрав оплату картой, покупатель переходит на защищенную страницу платежной системы. Ему нужно заполнить данные карты и ввести CVV код, а затем нажать кнопку «Оплатить». Деньги спишутся с карты автоматически или после проверки кода, присланного в смс – это зависит от настроек безопасности карты.

Плюсы:

Банковские карты есть у 90% онлайн-покупателей.

Оплата переводится быстро, в течение пары минут.

Минусы:

Платежные системы берут комиссию за зачисление перевода.

Предоплату осмеливаются делать далеко не все покупатели, особенно если это первая покупка в магазине.

Подключение платежных систем происходит через платформу интернет-магазина.

Электронные деньги

Первыми пользователями электронных денег были вебмастера и фрилансеры разного рода. Сейчас у многих есть такие кошельки, пополнить которые можно с банковской карты или наличными через терминал. Ими удобно расплачиваться в интернете, так как скорость обработки платежей минимальна, а комиссии за перевод, как правило, ниже, чем у других вариантов оплаты.

Плюсы:

Низкие комиссии для покупателей.

Низкие комиссии для владельца интернет-магазина.

Моментальные переводы.

Минусы:

Нужен полноценный домен 2-го уровня на платном хостинге.

Интернет-магазин должен быть полноценным (каталог с фотографиями и подробными описаниями товаров обязателен).

Банковский перевод в интернет-магазин

Продавец отправляет реквизиты расчетного счета покупателю и ожидает перевод денег.

Плюсы:

Безопасно для покупателя – он получает полные данные о юрлице.

Отсутствует необходимость подключения дополнительного оборудования.

Минусы: