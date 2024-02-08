Творожные брусочки на сковороде

Помню, в детстве терпеть не могла творог. Как бы мама ни старалась сдобрить этот полезный для растущего организма продукт, я наотрез отказывалась им завтракать. Зато сырниками лакомилась с удовольствием. По достоинству в те времена мною были оценены и бабушкины творожные брусочки. Она их подавала со сметаной или яблочным джемом.

Мои сыновья сейчас тоже не в восторге от сырого творога. И хоть в таком виде он гораздо полезнее, чем в термически обработанном, приходится выкручиваться. Начиняю творогом пирожки, на его основе готовлю торты. Но, когда времени уж совсем в обрез, возвращаюсь к несправедливо забытому рецепту 80-х.

Как приготовить легендарные творожные брусочки

Поскольку не всегда получается запастись домашним творогом с рынка, иногда для приготовления этого десерта использую магазинный. Вычислила, маленькой упаковки как раз хватает на 2 порции. Это при том, что несколько брусочков я съедаю в процессе выпечки. Такое вкусное ностальгическое блюдо!

Ингредиенты

Творог300 г Сахар3 ст. л. Яйцо1 шт. Кефир3 ст. л. Пшеничная мука200 г Сода0,5 ч. л. Ванильный сахар по вкусу

Приготовление

Творог в глубокой миске разотрите с сахаром. В эту смесь вмешайте яйцо и кефир с содой. Замешайте ингредиенты до однородного состояния. Далее постепенно просейте в миску муку. Замесите густое тесто. Переложите творожное тесто на рабочую поверхность, присыпанную мукой, и разделите на несколько кусочков. Каждый кусочек скатайте в небольшую колбаску. Поделите полученные колбаски на небольшие порционные брусочки.Обжаривайте творожные пальчики на хорошо разогретом растительном масле со всех сторон. Они должны подрумяниться до золотистой корочки. Далее переложите изделия на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Еще теплыми подавайте брусочки к столу, по желанию присыпав сахарной пудрой.

Кстати еще на этапе замеса в тесто можно ввести яблочное пюре. Тогда творожные брусочки получатся еще более сочными. Я уже не говорю о том, что в него можно добавить размоченный изюм и другие сухофрукты. Любые дополнения приветствуются. А вы помните это блюдо? Лакомились им в детстве! Расскажите в комментариях, как готовили его для вас.