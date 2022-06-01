Интернет-магазин – это сайт под ключ, позволяющий продавать физические и цифровые товары

Виды заработка в интернете

Заработок в интернете не только существует уже лет 15, но и многие уже стали благодаря инфобизнесу мультимиллионерами. Сейчас мы рассмотрим все виды заработка в интернете, начиная с самого простого. Заказать разработку интернет-магазина под ключ вы можете на сайте https://rossite.su/internet-magaziny/.

1. Заработок на кликах по рекламе.

Этот вид заработка самый простой и самый дешевый. Вы сможете заработать порядка 1-2$ в день.

2. Заработок от рекламы на вашем сайте.

Чтобы зарабатывать на рекламе, нужно чтобы у вас был свой сайт. Сайт сделать просто, сложнее наполнить его контентом, но если у вас есть хобби или интересная работа или увлечение, о котором вы можете рассказывать часами, то пишите статьи на свой сайт и постепенно вы получите поток посетителей и сможете зарабатывать на рекламе. За счет рекламы можно зарабатывать до 5000 руб. в месяц и это будет пассивный доход.

3. Заработок с помощью написания статей. Копирайт.

На мой взгляд это достаточно сложный вид заработка, так как надо уметь хорошо и грамотно писать, но можно переделывать и чужие статьи — это называется рерайт. Заработок здесь от 5000 руб. до 15000 руб. в месяц. Некоторые копирайтеры зарабатывают и больше.

4. Заработок на партнерках.

Этот вид заработка на мой взгляд самый удобный. Здесь вам также нужен свой сайт с вашим качественным и уникальным контентом, с вашими посетителями, так как вы будете рекламировать на своем сайте партнерские ссылки. По этим ссылкам посетители переходят на сайт вашего партнера и в случае покупки его книги, диска или курса вы получаете вознаграждение. Заработок здесь может доходить до 30 тыс. руб.

5. Заработок на своем продукте.

Это ваши собственные книги, диски, курсы, тренинги, коучинги. Это самый доходный вид заработка в инфобизнесе вы как автор можете зарабатывать по 100 тыс. руб. в месяц.

6. Форекс.

Этот вид заработка напрямую не связан с интернетом и существует уже лет двести, с тех пор как появились биржи.

Сейчас, благодаря интернету он приобрел огромную популярность, так как возможность заработать здесь миллион долларов выше, чем в других видах заработка, но здесь требуется очень качественное обучение и этот вид заработка не для новичка, так как 95% игроков теряют деньги и лишь 5% их зарабатывает.