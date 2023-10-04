Можно ли запивать лекарства чаем: отвечает врач

Доктор Александр Мясников в эфире телепередачи «О самом главном» на телеканале «Россия 1» затронул тему приема лекарств с чаем.

Отвечая на вопросы телезрителей, специалист отметил, что запивать лекарственные средства чаем можно только в исключительных случаях.

По словам Мясникова, все зависит от ситуации. Если лекарство нужно принять сиюминутно, а под рукой нет воды, но имеется чай, то можно сделать поблажку.

«При нужде можно, но не нужно», — уточнил врач.

Если ссылаться на широкое мнение медиков, то постоянно запивать препараты чаем не рекомендуется. В напитке содержится кофеин, который может запустить реакцию с активным веществом и привести к негативным последствиям — в частности, к нейтрализации полезного действия лекарства.

Более подробно о сочетаемости лекарств и напитков рассказал врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов. Специалист отметил, что даже в соке есть соединения, которые могут по-разному взаимодействовать с медикаментами. О последствиях приема препаратов с разными напитками читайте в нашем отдельном материале.