Интернет-маркетинг. Комплексное продвижение: в приоритете цели Вашего бизнеса

В настоящее время для оптимизации сайта в сети чаще всего применяется метод продвижения сетевого ресурса в позициях поисковых систем – «Яндекс» и Google. Этот метод является наиболее распространенным способом продвижения. Ведь именно две этих поисковых системы охватывают более 95% всей аудитории интернет-пользователей. Маркетинговое агенство Big Fish Agency готово вам предоставить качественное создание, продвижение SEO сайтов.

Это естественно, потому что раскрутка сайта по позициям приводит не только к стабильному результату, но также дает возможность визуально контролировать рост рейтинга сайта в поисковиках.

Давайте рассмотрим преимущество продвижения сайта по позициям.

Продвижением сайта по позициям называется движение рейтинга веб-ресурса вверх и как следствие, сайт выводится в поисковиках на верхние позиции.

К достоинствам метода относятся:

стимулирование притока целевой аудитории на сайт. Ведь всем известно, что веб-ресурс, находящийся на первых строках рейтинга выдачи, более востребован у пользователей;

увеличение уровня доверия к сайту и, как следствие, повышение корпоративного имиджа фирмы;

эффект долгосрочности. Вы получаете стабильный результат, который продержится еще долго;

доступная стоимость продвижения;

оплата по достижении результата.

Остановимся более детально на методологии продвижения сайта по позициям.

Этот тип поисковой оптимизации продвигает сайты с помощью отобранных специальным образом ключевых слов. Из них выстраивается семантическое ядро.

Запросы в системах поиска, которые соответствуют тематике вашего веб-ресурса, гарантированно организуют приток необходимой аудитории, ищущей Вашу услугу/товар.

Конкурентоспособность естественным образом влияет на результат оптимизации. Чем более популярен запрос, тем сложнее вывести свой сайт на верхние позиции для выдачи по этому запросу. И наоборот, продвинуть сайт с менее популярным запросом гораздо быстрее и проще.

В продвижении сайта по поисковым позициям можно условно выделить шесть этапов:

формирование семантического ядра — подборка ключевых слов по теме ресурса;

доведение ресурса «до ума» — исправление технических ошибок;

подготовка оптимизированных тематических текстов;

непосредственное наполнение сайта необходимой информацией графического и мультимедийного характера;

оптимизация внешняя;

поисковое продвижение по ключевым запросам.

Для проверки позиций сайта в рейтинге Яндекса и Google используются специальные инструменты.