Беру лаваш и 3 яйца. Так вкусно и быстро я ещё не готовила: научила всех подруг этому рецепту

Пицца — это довольно древнее итальянское блюдо, которое берет свое начало из Средневековья. Первую пиццу употребляли в пищу бедные слои населения. Люди клали на кусок пресного теста то, что оставалось после трапезы богачей.
Позднее пиццу стали усовершенствовать и сделали национальным блюдом. До пиццы добрались американцы, которые создали тренд из этого блюда. Сейчас трудно представить, чтобы в каком-либо городе не готовили пиццу.
Расскажем, как приготовить пиццу из армянского лаваша и не пользоваться услугами пиццерий.
Ингредиенты для быстрой пиццы:
- большой лаваш — шт.;
- помидор — шт.;
- болгарский перец — ½ шт.;
- яйца — 3 шт.;
- молоко — 120 мл;
- соль — ½ ч. л.;
- сыр моцарелла — 100 г;
- растительное масло — 40 мл.
Приготовление быстрой пиццы:
Лаваш складываем в несколько частей и сворачиваем в трубочку. Поперек разрезаем лаваш на небольшие кусочки, получаются полоски.
В миске взбиваем яйца с молоком и солью. Отдельно нарезаем маленьким кубиком помидор и половину болгарского перца. Измельчаем на маленьких резцах терки сыр.
В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем нарезанный лаваш. Заливаем лаваш яично-молочной смесью, выкладываем на поверхность нарезанный перец и помидор.
Посыпаем пиццу сыром, накрываем крышкой и готовим на медленном огне 15 минут.
Таким образом, можно получить простую пиццу в домашних условиях.
Украсить пиццу получится любой зеленью, добавить кинзу, базилик.