Беру лаваш и 3 яйца. Так вкусно и быстро я ещё не готовила: научила всех подруг этому рецепту

Пицца — это довольно древнее итальянское блюдо, которое берет свое начало из Средневековья. Первую пиццу употребляли в пищу бедные слои населения. Люди клали на кусок пресного теста то, что оставалось после трапезы богачей.

Позднее пиццу стали усовершенствовать и сделали национальным блюдом. До пиццы добрались американцы, которые создали тренд из этого блюда. Сейчас трудно представить, чтобы в каком-либо городе не готовили пиццу.

Расскажем, как приготовить пиццу из армянского лаваша и не пользоваться услугами пиццерий.

Ингредиенты для быстрой пиццы:

большой лаваш — шт.;

помидор — шт.;

болгарский перец — ½ шт.;

яйца — 3 шт.;

молоко — 120 мл;

соль — ½ ч. л.;

сыр моцарелла — 100 г;

растительное масло — 40 мл.

Приготовление быстрой пиццы:

Лаваш складываем в несколько частей и сворачиваем в трубочку. Поперек разрезаем лаваш на небольшие кусочки, получаются полоски.

В миске взбиваем яйца с молоком и солью. Отдельно нарезаем маленьким кубиком помидор и половину болгарского перца. Измельчаем на маленьких резцах терки сыр.

В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем нарезанный лаваш. Заливаем лаваш яично-молочной смесью, выкладываем на поверхность нарезанный перец и помидор.

Посыпаем пиццу сыром, накрываем крышкой и готовим на медленном огне 15 минут.

Таким образом, можно получить простую пиццу в домашних условиях.

Украсить пиццу получится любой зеленью, добавить кинзу, базилик.