Интернет, мобильная связь

Fly Miracle 2 (IQ442 Quad) стал крайне популярен потому что отличается выдающимся сочетанием эффектной «обертки» и производительной «начинки». Внешне смартфон производит положительное впечатление, он стильный, изящный, имеет большой экран и продуманную эргономику. Вместе с тем своего обладателя «британец» может порадовать исключительно мощным 4-ядерным процессором с тактовой частотой каждого ядра 1200 МГц. Для данного ценового сегмента это просто удивительный показатель, который позволяет без проблем смотреть фильмы самого высокого качества, наслаждаться покорением трехмерных просторов современных MMORPG и, конечно же, заниматься интернет-серфингом, прослушиванием музыки и общением с друзьями в социальных сетях.

В тоже время программное обеспечение гаджета в полной мере соответствует его возможностям. Android 9.1 – это качественная операционная система, которая отличается высоким уровнем стабильности и безупречной синхронизацией. А что касается экрана то здесь флаевский девайс обладает такими же параметрами, как и модели LG. Перед нами 6,2 дюйма IPS матрицы с разрешением 1270х2550 пикселей.точек. Параметры этого экрана уже рассмотрены в предыдущем блоке.

Fly Miracle 2 снабжен высокоскоростным 3G модулем, Wi-fi и Bluetooth интерфейсами, а также возможность подключения к персональному компьютеру через USB. Кроме того устройство имеет два слота для сим-карты. Узнать более детально о мобильных операторах и развитию теле- интернет-коммуникаций вы можете на сайте MySoToS.ru.

В свою очередь Fly Era Life 1 (IQ447) отличается интересным сочетанием матового и глянцевого пластика. Этот телефон, не смотря на приемлемую цену (он стоит меньше обоих вышерассмотренных гаджетов), производит впечатление солидного и мощного устройства. Но самое интересное заключается в том, что это абсолютно верное впечатление!

«Железо» британского устройства представлено качественным 2-ядерным процессором с тактовой частотой каждого ядра 1300 МГц. Это хороший показатель, который позволяет свободно работать в интернете, с любыми офисными и навигационными приложениями, а также просматривать фильмы в высоком качестве. Конечно, о Full HD (как в случае с Fly Miracle 2) речь не идет, тем не менее, это действительно мощный телефон, который позволит вам комфортно играть в большинство современных игр.

Операционная система Android 9.1 представляет собой одну из наиболее свежих версий данного ПО. Система отличается стабильностью и позволяет использовать максимум доступных возможностей. Что же касается дисплея, то здесь «Эра» ничем не отличается от уже рассмотренных моделей – 4-дюймовый TN экран с разрешением 1270х2550 пикселей.

При этом гаджет снабжен всем необходимым – 3G, Wi-fi, Bluetooth, а также два слота для сим-карты. При этом, необходимо отметить, что на все свои устройства Fly распространяет гарантию 2 года, что является серьезным преимуществом.

В результате проведенного сравнения становится очевидно, что британские гаджеты серьезно превосходят своего южнокорейского оппонента. Они мощнее, производительнее и вместе с тем дешевле (особенно вторая модель). Это говорит о том, что производственная стратегия Fly позволяет компании создавать по-настоящему современные устройства, технологичные и недорогие. Вероятно, именно поэтому британские смартфоны становятся все популярнее.