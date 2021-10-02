ИНТИМ МАГАЗИН ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 2NYT — СЕКС ШОП И ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН В СПБ

Даже для самых опытных любителей секса вибраторы могут сбить с толку. Куда их поставить, как быстро установить и что именно с ними делать — все это актуальные вопросы, и большинство вибраторов не поставляются с полноценным практическим руководством. Кроме того, если вы собираетесь вложить деньги в хорошую игрушку, вы должны быть уверены, что получаете максимальную отдачу от вложенных средств.

Итак, мои милые читатели, я составил это руководство специально для вас — будь вы новичок в мастурбаторе или ценитель вибраторов — на основе рекомендаций сексуальных педагогов и крутых женщин, которые буквально зарабатывают себе на жизнь дизайном секс-игрушек. Пусть у тебя больше никогда не будет серой атмосферы! Рекомендуем вам посетить интим магазин!

1. Начните с нижнего белья.

Начните свое путешествие с вибрацией, играя через преграду, например, простыни или нижнее белье. По словам Стефани Элис, соучредителя MysteryVibe, с добавленной текстурой может быть действительно весело . «Это позволяет вам экспериментировать с более высокими настройками мощности» без чрезмерной стимуляции клитора.

2. Не игнорируйте половые губы.

Клитор — это айсберг: происходит гораздо больше, чем может увидеть глаз с первого взгляда. Клитор на самом деле идет вниз по половым губам (эти лоскуты кожи вокруг вашей вульвы), поэтому, по словам Элис, вы чувствуете себя превосходно, когда вы нажимаете игрушкой на эту область и вокруг нее.

«Когда вы так близко, немного отступите, вместо того, чтобы увеличивать интенсивность», — говорит Элис. «Если вы знаете, что определенная настройка вас раздражает, попробуйте сначала поиграть с новым шаблоном вибрации. Если дать вашему телу время снова пройти через накопление, эти невероятные ощущения станут еще сильнее ».

Вы также можете пойти по пути дистанционного управления, чтобы дразнить партнера. Пусть ваш партнер запускает и останавливает вибрацию, не касаясь вас, с помощью вибрации, управляемой приложением We-vibe . А еще лучше наденьте вибратор на ужин и позвольте партнеру дразнить вас, прежде чем вы даже коснетесь простыни.

Лягте лицом вниз, положите вибратор под себя и втирайте в него новый забавный способ выйти. А чтобы избежать чрезмерной стимуляции, Алисия Синклер, создательница Le Wand , рекомендует вам «держать вибратор и бедра в движении» все время, пока вы играете. Кроме того, чем больше вы двигаетесь, тем больше мест вы сможете исследовать.