Описание приготовления:

Для приготовления классической квашеной капусты потребуется соль, которая подходит для засолки — каменная или поваренная среднего помола, без добавления йода. Капуста должна быть средних или поздних сортов, плотная, крепкая, без повреждений. Сахар добавляется по желанию, можно без него. Капусту можно съесть просто так, как закуску, добавлять в салаты, супы или использовать, как начинку для пирожков.

Основной ингредиент: Овощи / Капуста Блюдо: Заготовки / Квашение

Состав / Ингредиенты:

Морковь 120 Грамм

Капуста белокочанная 800 Грамм

Соль 25 Грамм

Сахар 2 Щепотки

Количество порций 6

Калорийность

30 ккал

Калорийность

0 г

Белки

1 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Квашеная капуста рецепт классический»

Подготовьте все ингредиенты.

Капусту тонко нашинкуйте.

Морковь очистите от кожуры и натрите на терке. Можно использовать терку для моркови по-корейски.

Добавьте соль и пару щепоток сахара. Перемешайте капусту с морковью, хорошенько обминая овощи руками, чтобы они пустили сок.

Начните порционно выкладывать капусту в чистую стерилизованную банку. Каждый слой тщательно утрамбовывайте, чтобы капуста была покрыта собственным соком.

Заполните банку так, чтобы сверху оставалось еще немного свободного места. Поставьте банку в тарелку с бортиками, чтобы при брожении жидкость вытекала туда. Сверху капусту можно прижать небольшим грузом или затянуть горлышко марлей. Оставьте капусту на 3-4 дня при комнатной температуре. Каждый день утром и вечером протыкайте капусту деревянной палочкой, чтобы выходили газы и она не становилась горькой.

Когда капуста будет устраивать вас по вкусу, закройте банку и уберите в холодильник на хранение. Классическая квашеная капуста готова, приятного аппетита!