Покупка недвижимости на Кипре

Глядя на экзотическое место для покупки летней резиденции, стоит обратить внимание на солнечный Кипр, где недвижимость дешевле, чем в России, а процедуры покупки удобны для иностранца.

С момента вступления Кипра в Европейский Союз весь процесс был упрощен до минимума, чтобы побудить граждан других стран инвестировать в недвижимость на острове Афродита. Прекрасные пейзажи и богатая культура заставляют все больше и больше людей принимать решение о покупке недвижимости на Кипре. Как происходит такая сделка? Ниже приведены наиболее важные правила покупки дома или квартиры на Кипре. Инвестиционные проекты Кипра сегодня достаточно популярными стали.

Кипрский депозит и подтверждение личности

После выбора недвижимости стоит назначить встречу с представителем девелоперской компании или нынешним владельцем, чтобы тщательно оценить качество строительства и техническое состояние здания. Застройщик обычно требует оплату бронирования, которая, как и депозит в России, не подлежит возврату. Его размер зависит от типа недвижимости. Аналогичный сбор может быть запрошен частным лицом для подтверждения заинтересованности в собственности. Кроме того, обе стороны должны подтвердить свою личность на основании удостоверения личности или паспорта. Затем документы проверяются адвокатом.

Надежный договор и перечень платежей, подлежащих оплате

После выполнения первых формальностей составляется договор, обычно на английском языке, который должен быть подписан в двух экземплярах. При необходимости можно заказать перевод с нотариальным заверением. При покупке квартиры за наличные достаточно подписать договор для получения нотариального акта. Покупка в рассрочку от застройщика требует собственного вклада, который обычно составляет 30% от стоимости недвижимости. Оставшаяся часть причитающейся суммы делится на части, которые должны быть погашены в соответствии с графиком.

Оплата всех сборов

После покупки дома вашей мечты вы должны заплатить налог на покупку недвижимости на Кипре. Его сумма оценивается примерно в 5 процентов от стоимости квартиры или дома. Кроме того, покупатель недвижимости на Кипре должен помнить о гербовом сборе, который необходимо заплатить в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи. Владелец также облагается ежегодным налогом на недвижимость, сумма которого рассчитывается исходя из стоимости приобретенного дома или квартиры. Важно отметить, что недвижимость ниже 120 тысяч евро освобождается от этого сбора.

Получение вида на жительство

Разрешение на временное или постоянное проживание является условием для получения права собственности. Временный вид на жительство можно получить, если у нас есть счет в кипрском банке и мы предоставляем копию договора купли-продажи недвижимости, в то время как если у нас все еще есть постоянная работа и высокий заработок — мы можем получить постоянный вид на жительство. Все эти формальности не являются трудоемкими и, как правило, в течение десятка или около того недель российский гражданин может наслаждаться своим новым, красивым проживанием в одном из самых живописных мест на европейской карте.

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