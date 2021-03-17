Ipad — мозговой центр в вашем доме

Слухи о том, что Apple начинает производство 5-дюймовых дисплеев, могут касаться отнюдь не iPhone 5, а легендарного IPad Mini.

Представьте себе на минуту, что Тим Кук в этом году представит не iPhone с 3. 7-, 4. 0-, 4. 3- или даже 4, 6-дюймовым дисплеем (цифры, которые уже фигурировали в слухах об iPhone 5), а совершенно новый смартфон-планшет с 5-дюймовым экраном. Также вас может заинтересовать apple ipad 3g 64gb, подробнее на сайте по ссылке https://apples.com.ua/ipad/.

Согласно их докладу: «Apple работает над 5-дюймовым дисплеем Retina, который может быть использован для iPhone 5 или IPad Mini. Отчеты японских производителей позволяют предполагать, что подобное новшество будет готово к выходу в свет лишь в 2013 году «.

Довольно тяжело себе представить, каким образом 5-дюймовый дисплей Retina впишется в то, что компания Apple будет производить в 2012 году. Существует наполовину разумный аргумент в пользу iPhone 5 с 5-дюймовым экраном, который станет способен оставить далеко позади Samsung Galaxy, да и Apple считает, что это большой экран и скрытый стилус – смелая мысль, которая сможет сделать их смартфон гораздо лучше. Но есть и то, что ставит эту идею под сомнение: Стив Джобс довольно скептически относился к планшетам с маленьким экраном и стилусам, как таковым. Трудно представить, что Купертино сможет порвать с этой идеологией столь радикально. Кроме того, технические сообщества еще не приняли смартфон с 5-дюймовым экраном. До сих пор бушуют дебаты о том, что даже 4, 6-дюймовый экран это слишком много.

Слухи о мини-IPad’е появились немногим более года назад, но никто и никогда не говорил о нем с позиций крошечного экрана в 5 дюймов, оценки всегда оставались в 7-дюймовом диапазоне. И если 5-дюймовый iPhone 5 считается публикой слишком массивным, 5-дюймовый IPad называют излишне миниатюрным. Таким образом, слух кажется слишком экстравагантным для того, чтобы быть правдой. И потому, что первоначальный источник слуха – веб-сайт на японском языке, трудно разобрать его достоверность.

Большинство тех, кто интересуются известиями об iPhone и IPad, согласятся, что 5-дюймовый дисплей на любом из этих устройств стал бы странным шагом, который бы полностью перевернул представления технического сообщества с ног на голову.