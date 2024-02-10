Как приготовить печенье без муки: итальянский рецепт

В основе итальянского печенья без муки всего три главных ингредиента — миндаль, сахар и белок.

Печенье без муки, масла и молока вполне реально приготовить в домашних условиях. По вкусу оно слегка напоминает знаменитый французский десерт макаронс, а разнообразить такое печенье можно добавками цедры, лимонного сока, миндаля и др. Главное — в основе этого печенья всего три составных: миндаль, сахар и белок.

Ингредиенты на 1 яйцо:

1 белок крупного яйца (лучше 30 г);

1 ч. л. ликера «Амаретто»;

щепотка соли;

85 г миндальной муки

50 г сахара;

сахарная пудра для обваливания.

Добавки на 1 белок —

1 ст. л. какао;

миндальный или ванильный экстракт;

1 ч. л. лимонного сока;

цедра по вкусу.

Аккуратно отделите желток от белка. Перелейте белок в удобную для взбивания емкость, добавьте щепотку соли. Взбивайте миксером или венчиком до пышной массы.

Затем добавьте ликер, который в принципе можно заменить несколькими каплями миндального или ванильного ароматизатора.

Также добавьте миндальную муку. Ее можно либо купить, либо приготовить самостоятельно, смолов из очищенных орехов миндаля с добавлением сахара.

После добавьте в тесто сахар. В классическом рецепте сахара должно быть столько же, сколько и миндальной муки. Однако можно брать сахара и меньше — около 55-60 граммов.

Хорошенько перемешайте все ингредиенты. Тесто должно получиться пастообразным и однородным, немного липким.

Противень застелите бумагой для выпечки. Сверху бумагу слегка смажьте сливочным маслом. С помощью столовых ложек или маленькой ложки для мороженого сформируйте небольшие шарики. Каждую заготовку печенья хорошенько обваляйте в сахарной пудре.

Выложите заготовки печенья на противень на небольшом расстоянии друг от друга. Печенье можно оставить как есть или слегка примять для красивых трещинок. Выпекайте печенье в заранее разогретой до 180 градусов духовке в течение 15-20 минут.

Можно, кроме того, взяв за основу этот рецепт, добавить к нему лимонный сок, цедру и ваниль. Получится лимонное печенье — тоже очень вкусно. А для шоколадного печенья стоит смешать миндальную муку с сахаром и столовой ложкой несладкого какао-порошка.

Хранить такое печенье лучше в контейнере под закрытой крышкой, чтоб оно не высохло.

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