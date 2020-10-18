Антагонистами принято называть растения, которые вытесняют друг друга из грядки. Они либо чрезмерно разрастаются, не позволяя корням других растений получать достаточно питательных веществ из почвы, либо выделяют токсины, уничтожая рядом с собой конкурентов. Сегодня большой популярностью пользуются добавки к искусственным букетам. Сами искусственные цветы оптом в Украине вы можете заказать на сайте mirbuketov.com.ua.

Таким ярко выраженным антагонистом является ландыш. Во-первых, его побеги быстро разрастаются, заполняя пустующие участки почвы, а во-вторых, выделяет в почву токсин, угнетающий соседние растения.

Кроме того, можно говорить об этом явлении, когда речь идет о растениях, которым необходимы одни и те же питательные вещества. Понятно, что лучше себя будет чувствовать то растение, чья корневая система более развита.

Антагонистами считаются все сорняки по отношению к культурным растениям, вот почему так важно вовремя их искоренять из собственного участка. Особенно опасен пырей, корни которого выделяют яд агропирен, а он не только препятствует всасыванию питательных веществ соседними растениями, но и способствует отмиранию корневой системы.

Но и среди культурных растений есть антагонисты. Вот некоторые примеры: гвоздика плохо растет с розой, незабудка плохо развивается, если по соседству растут нарциссы и тюльпаны, а корневая система лютика не выдерживает конкуренции ни с одним растением.

Растения борются не только за питательные вещества в почве, но также и за свет. Вот почему следует правильно планировать посадки, чтобы с северной стороны находились более высокие растения, затем шел ряд растений средней высоты, а затем уже и низкорослые растения.

Тогда высокорослые растения не будут отбрасывать тень на соседние более низкие растения, и тем будет хватать света, для полноценного развития.

Растениями антагонистами также считаются растения из одного подвида. Потому как, кроме того, что им необходимы одинаковые питательные вещества для развития, они могут поражаться одинаковыми болезнями и вредителями.

Чтобы облегчить себе задачу в уходе за цветами, необходимо учитывать их особенности и потребности. Так, нельзя сажать в близком соседстве растения, для которых нужен противоположный уход. Например, для луковичных очень полезна подкормка азотными удобрениями, в то время, как у многолетников избыток азота в почве будет стимулировать наращивание зелени, что приведет к ухудшению цветения.

Помимо растений антагонистов, существуют растения компаньоны. Это большинство лекарственных растений. Одни отпугивают насекомых, другие своими яркими цветами притягивают полезных насекомых, некоторые помогают накапливать в корнях полезные вещества. Очень хорошо себя зарекомендовали бархатцы, календула, люпины.