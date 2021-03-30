Источники кальция для вегетарианцев. Испанский мак

О кальции по-честному

Кальций — это очень важный макроэлемент в организме человека. Из фосфатов кальция состоят наши кости и зубы. Кальций принимает важное участие в процессе свертывания крови, а также обеспечивает осмотическое давление крови. Ионы кальция участвую во многих обменных процессах в нашем организме.

Дети очень нуждаются в достаточном количестве кальция, ведь это строительный материал для их костей и зубов. Суточная норма потребления кальция для детей — 600-900 мг, для взрослых людей — 1000-1200 мг. Беременные и кормящие женщины должны потреблять до 2000 мг кальция в день.

Недостаток кальция вызывает судороги, боли в суставах, повышенную сонливость, запоры и остеопороз. Кроме того, злоупотребление алкоголем, шоколадом, кофе приводит к дефициту кальция в организме. Между тем, избыточное потребление кальция (особенно в виде таблеток) очень вредно для здоровья, возникает гиперкальцемия. У человека увеличивается свертываемость крови и уменьшается усвоение цинка.

Считается, что основной источник кальция для человека это молоко, творог, другие молочные продукты и мясо. Откуда же берут кальций вегетарианцы и сыроеды? Давайте посмотрим содержание кальция в различных продуктах:

Мак 1460 мг/100 г. Рекомендуем вам купить испанский мак на сайте https://InterLink.Biz.

Кунжут 670 — 975 мг/100 г

Крапива 713 мг/100 г

Подорожник большой 412 мг/100 г

Семена подсолнечника 367 мг/100 г

Шиповник 257 мг/100 г

Миндаль 252 — 273 мг/100 г

Петрушка 245 мг/100 г

Лесной орех 226 мг/100 г

Амарант, семя 214 мг/100 г

Кресс-салат 214 мг/100 г

Фасоль красная 71 мг/100 г

В то время как:

в коровьем молоке его содержание всего 120 мг/100 г

а в твороге 80 мг/100 г.

(По данным Википидии)

Таким образом, небольшой салат из крапивы, кресс-салата, петрушки и миндаля дает вашему организму суточную норму кальция. Посмотрите кулинарные рецепты с фото из этих продуктов и составьте подходящее меню для себя. В зимнее время очень полезны блюда из бобовых.

Будьте здоровы!