Описание приготовления:

Красочные вареники с неповторимым гречневым вкусом придутся по душе даже детям. Чтобы подать их малышам — добавьте в начинку сахар и полейте отварные вареники сиропом, топпингом. Но все таки вкуснее соленый вариант — их подают со сметаной, чесночным соусом.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Мука / Гречневая мука Блюдо: Горячие блюда / Вареники

Состав / Ингредиенты:

Яйцо куриное 1 Штука (тесто)

Мука гречневая 300 Грамм (тесто)

Мука пшеничная 150 Грамм (тесто)

Вода тёплая 150 Миллилитров (или молоко, в тесто)

Соль 1/2 Чайных ложки (тесто)

Творог 200 Грамм

Соль 2 Щепотки

Масло сливочное 20 Грамм (при подаче)

Количество порций 2

Калорийность

245 ккал

Калорийность

8 г

Белки

7 г

Жиры

37 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Вареники на гречневой муке»

Подготовьте указанные ингредиенты. Чтобы тесто отлично прилипало, лучше всего использовать две трети гречневой муки и треть пшеничной высшего сорта — она содержит в своем составе клейковину.

Перемешайте между собой оба вида муки и отделите одну четверть для раскатки. Три четверти всыпьте в глубокую емкость, сделайте в муке лунку и добавьте соль. Вбейте куриное яйцо и влейте теплую воду либо молоко любой жирности.

Аккуратно замесите плотное тесто. Оно сначала будет рваться на части. Дайте ему отдохнуть примерно 20 минут, накрыв пищевой пленкой.

Разделите тесто на несколько частей, теперь оно станет пластичным и будет легко раскатываться. Раскатайте его в округлый пласт и вырежьте стаканом круги, обмакивая стакан в муку. Перемешайте творог с солью и выложите на каждый круг немного начинки. Если любите сладкие вареники, то добавьте в начинку 40-50 грамм сахара.

Аккуратно залепите края вареников и сделайте небольшие защипы в одну сторону, у вас получится красивый край. В таком виде их можно заморозить, но только присыпайте досочку мукой! Иначе не отделите замороженные вареники от доски.

Вскипятите воду в казане или кастрюле, добавьте щепотку соли и опустите вареники по одному. Отварите примерно 10-12 минут до готовности.

Выложите шумовкой горячие вареники из гречневой муки на тарелку и подайте к столу со сметаной!