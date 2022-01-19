История зажигалок Zippo

Первая зажигалка Zippo была изготовлена ​​в 1933 году Джорджем Д. Блейсделлом в Брэдфорде, штат Пенсильвания.

Некоторые Zippo лучше других?

Основная причина, по которой некоторые Zippo дороже других, — это возможность коллекционирования. Модели с ограниченным тиражом, коллекционные издания и модели, украшенные высококачественными материалами, такими как золото и серебро, будут стоить вам дороже, но они ничем не лучше с точки зрения технологии или надежности.

Где производятся Zippos?

Зажигалки Zippo производятся в Америке компанией Zippo Manufacturing Company в Брэдфорде, штат Пенсильвания. Zippo производятся в США с момента основания компании в 1932 году (первая зажигалка была изготовлена ​​в 1933 году). На сегодняшний день произведено более полумиллиарда зажигалок Zippo.

Как узнать, настоящая ли Zippo?

Проверьте дно Zippo, чтобы убедиться, что это настоящая сделка. На подлинную Zippo нанесен логотип Zippo, серийный номер, место производства «Брэдфорд, Пенсильвания» и набор римских цифр, обозначающих год выпуска зажигалки.

Есть ли у Zippos пожизненная гарантия?

Zippo поддерживает свой продукт, предлагая гарантию «работает или мы бесплатно исправим» . Независимо от того, сколько ей лет, вы можете отправить свою ветрозащитную зажигалку Zippo обратно в компанию Zippo, которая починит ее и вернет в рабочее состояние. Все, что вам нужно сделать, это заполнить короткую форму, упаковать зажигалку в прочный конверт или коробку, отправить ее обратно в Брафорд, штат Пенсильвания, и пусть сотрудники ремонтной клиники Zippo творят чудеса. Для клиентов за пределами США у Zippo есть представители и дистрибьюторы во многих других странах.

Вот оно! Несмотря на высокую стоимость, бренд Zippo выдержал испытание временем и заслужил репутацию благодаря качеству, долговечности и высокой производительности.