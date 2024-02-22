Беру кефир и картофель. «Картопляники» по рецепту из 70-х годов: вкусные и пышные пирожки

Приготовление выпечки может занимать мало времени, при этом пироги получаются не менее вкусными. Многие называют такие рецепты ленивыми, так как не надо долго замешивать тесто, делать начинку, ждать подъема теста и выпекать в духовке. При этом не стоит забывать, что ленивые рецепты вполне могут существовать на вашей кухне. Они созданы для того, чтобы не проводить за плитой и духовкой каждый день.
Если вы будете чередовать полноценный ужин с множеством этапов приготовления и ленивые рецепты — сэкономите время для себя и семьи.
Расскажем, как приготовить ленивые пирожки и клецки.
Ингредиенты для ленивых пирожков:
- Отварной картофель — 300 г;
- Кефир — 200 мл;
- Соль — 1 ч.л.;
- Разрыхлитель — 1 ч.л.;
- Мука — 400 мл;
- Укроп — 20 г.
Приготовление ленивых пирожков:
К отварному очищенному картофелю выливаем кефир, высыпаем соль и разрыхлитель. Толкушкой превращаем картофель в пюре, смешиваем с ингредиентами до однородности.
Высыпаем муку в картофельную смесь, замешиваем руками эластичное и мягкое тесто. Шинкуем укроп и высыпаем в тесто, продолжаем замешивать липкое тесто на столе, смазанном маслом.
Делим тесто на 12 равных колобков. В сковороде на растительном масле обжариваем колобки с обеих сторон до румяной корочки.
Не забываем положить пирожки на бумажное полотенце, чтобы избавиться от масла.
Получаются пышные картофельные пирожки.
Бонусный рецепт
Ингредиенты для клецок:
- творог 9% — 500 г;
- сахар — 3 ст. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- манная крупа — 2 ст. л.;
- мука — 2 ст. л.
Приготовление клецок:
В творог высыпаем сахар, манную крупу и разбиваем яйцо, замешиваем однородную массу. Оставляем под пищевой пленкой в тепле массу на полчаса.
Визуально делим массу на 3 части. Посыпаем мукой стол и выкладываем ⅓ часть массы на поверхность, делим на 2 части.
Раскатываем тонкие жгуты из теста, посыпаем мукой.
Разрезаем жгуты на небольшие ромбовидные дольки.
Аналогичную процедуру повторяем с другими частями теста.
Отвариваем клецки в кипящей соленой воде.
Подавать клецки лучше в супе и готовить тоже.
Это отличное дополнение, которое сделает первое обеденное блюдо более сытным.