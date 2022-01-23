Из чего лучше построить дом для постоянного проживания в 2022?

Из чего лучше построить дом для постоянного проживания.

Первый и главный вопрос, решаемый до начала строительства загородного дома выбор материала.

От правильности его решения зависит не только комфорт проживания, но и уровень энергосбережения. Рассмотрим подробнее, какие материалы сегодня предлагают на рынке и насколько каждый из них вписывается в универсальную формулу «цена-экологичность-энергосбережение.

Кирпичный дом (кирпич, керамоблоки.

Достоинств у такого здания два – прочность и экологичность. Действительно, по своей несущей способности кирпичная стена не намного уступает бетонной. При этом в ней нет гранитного щебня, дающего радиационный фон в зданиях с монолитным железобетонным каркасом и панелями перекрытия. Однако, по уровню энергосбережения стены, полностью построенные из полнотелого глиняного или силикатного кирпича, серьезно уступают другим материалам.

Для того, чтобы уложиться в современные жесткие рамки энергоэффективности, толщина кирпичной стены должна быть не менее 120 см. Понятно, что строить столь мощный «бункер» нет никакого смысла. Поэтому в наши дни кирпич уступает свое первенство и чаще всего используется в качестве декоративной наружной облицовки.

Попытки улучшить энергосберегающие качества кирпича ведутся давно. Для этого в нем делают пустоты различной формы (точечной или щелевой). Такая модификация дает небольшой прирост энергоэффективности стеновой конструкции, но не решает вопрос принципиально. Если к этому прибавить трудоемкость строительства стен из мелкоразмерного стандартного глиняного кирпича, то становится понятным, что ему нужно искать замену.

Неплохим решением вопроса из чего лучше построить дом является покупка керамических поризованных блоков. выпускаемых под различными торговыми марками (Porotherm, Kerakam, Poroton и др.

Этот крупноразмерный материал (250х250х140 мм, 380х250х219мм, 510х250х219мм) заменяет от 4 до 14 стандартных кирпичей (250х120х65мм). Благодаря этому процесс кладки становится более быстрым и простым.

Коэффициент теплопроводности таких стен составляет 0,21 Вт/м °С, что почти в 3 раза меньше, чем у обычного кирпича. По показателю прочности керамоблок ему также не уступает (100 кг/см2) и при этом обладает хорошей морозостойкостью (до 50 циклов замораживание-оттаивание) и паропроницаемостью.

Единственным недостатком поризованных керамоблоков в недавнем прошлом была их высокая стоимость (более 4 000 рублей за 1м3). В 2016 году средняя цена на этот материал снизилась и составляет от 3 500 рублей за один кубометр.

Дом из строительных блоков.

Крупноразмерные строительные блоки серьезно потеснили стандартный глиняный кирпич. И дело здесь не только в том, что на их укладку требуется меньше времени и сил. Доступная цена – вот важный фактор, определяющий выбор застройщика. Поскольку перечень производимых сегодня строительных блоков достаточно обширен, мы расскажем отдельно о каждом виде.

Пено и газоблоки.

Эти материалы сегодня пользуются заслуженной популярностью в малоэтажном строительстве. Принципиальная разница между пено и газоблоками заключена в технологии изготовления и внутренней структуре.

Газобетон получают за счет введения в смесь цемента, песка, извести и воды порошкового газообразователя, который создает внутри материала сеть мелких сквозных каналов. В сырье для пенобетона добавляют пенообразователь, создающий внутри блока замкнутые поры, заполненные воздухом. Это также существенно снижает вес блока и повышает его энергосберегающие характеристики.

Открытые каналы служат хорошими проводниками влаги, поэтому газоблоки нуждаются в защите от намокания. Пеноблок в этом отношении выгоднее, поскольку меньше поглощает воду. Теплопроводность и морозостойкость у этих материалов практически одинаковы.

Плотность находится в диапазоне от 300 до 1200 кг/м3, что позволяет застройщику точно подобрать блок под свои потребности. Производители выпускают теплоизолирующие (плотность от 300 до 500 кг/м3), конструкционно-теплоизоляционные (500-900 кг/м3) и конструкционные (1000-1200 кг/м3) блоки в нескольких вариантах толщины – 10, 15, 20 и 30 см.

Это позволяет без дополнительных затрат на укладку утеплителя и его защиту сделать стену теплой. Для этого нужно уложить в наружный ряд кладки более тонкий теплоизоляционный блок (15см), а внутренний слой сделать из более плотных конструкционно-теплоизоляционных блоков толщиной 30 см.

Благодаря идеальной геометрии дом из блоков своими руками без привлечения профессиональных каменщиков строится быстро и требует минимальной отделки в виде шпаклевки или декоративной штукатурки.

Стоимость этих материалов начинается с 3000 руб. за 1 м3. В своих отзывах владельцы домов из легких ячеистых блоков особо выделяют низкую стоимость строительства и минимальные затраты на отопление.

Керамзитовые блоки.

Не отказавшись от использования полнотелого кирпича, строители в прошлом веке изобрели керамзитовые блоки. Это композитный материал состоит из керамзитового гравия (окатыши из обожженной и поризованной глины) и цементного раствора, скрепляющего их.

Материал получился достаточно теплым (плотность от 500 кг/м3) и весьма прочным (можно строить дома высотой до 3 этажей.

По цене керамзитобетонный блок выглядит привлекательно (от 2900 руб./м3). Экологичность данного стройматериала также заслуживает внимания. Отсутствие синтетических и полимерных добавок, хорошее паропропускание позволяют полноценно использовать его в жилищном строительстве.

Блоки из ракушечника.

В эпоху дешевых грузоперевозок ракушечник был серьезным конкурентом керамзитовому блоку. Этот «бесплатный» материал, который нужно было лишь выпилить из морского осадочного массива и погрузить в вагоны, сегодня стал «кусачим.

Судите сами, цена за куб «ракушки» с доставкой в центральные регионы России достигает 5 000 рублей. Вкупе с хрупкостью и его плохой геометрией камня, застройщику остается уповать лишь на его отличную экологичность.

Арболитовые блоки.

Главные компоненты этого материала древесная щепа и опилки (соотношение 4:1). Они не только делают блок теплым и легким, но и армируют его, повышая прочность и трещиностойкость.

Связующим веществом, как и в случае керамзитовых блоков, здесь выступает цементный раствор. Плотность арболита находится в диапазоне от 500 до 850 кг/м3. Из него можно строить малоэтажные здания не используя армированный пояс. Данный материал достаточно упругий, поэтому без образования трещин выдерживает нагрузку от плит перекрытия. Дышащая способность арболитовых блоков высока и вполне сравнима с древесиной.

О хороших тепло и звукоизолирующих качествах арболита красноречиво говорит его низкая плотность. Пропитка цементом делает древесную щепу долговечной и стойкой к гниению. Отделка стен из арболита не требует использования армосетки, поскольку шероховатая поверхность материала отлично держит штукатурку. Цена арболитовых блоков начинается в среднем с 4 000 рублей за 1 м3.

Блоки Теплостен.

Мечта застройщика о кладочном материале, в котором одновременно присутствует несущая часть, утеплитель и внешняя отделка нашла свое воплощение в блоках Теплостен.

По своей конструкции это трехслойный «сэндвич». Внешний и внутренний слои у него изготовлены из керамзитобетона, а внутри находится пенопласт. Разнородные материалы в зоне контакта от расслаивания предохраняют стеклопластиковые стержни, установленные внутри блока.

На наружной грани трехслойного блока мы видим фактурный рисунок. Построив новый дом из этого материала, владельцу остается лишь покрасить стены в нужный цвет, не прибегая к дорогой декоративной штукатурке.

Внешний вид блока Теплостен.

Главный недостаток блоков Теплостен очевиден. Это пенопласт, заключенный между слоями керамзитобетона. Он не пропускает водяной пар, поэтому без принудительной вентиляции в доме будет сыро. Указанную проблему производители решают выпуском специальных блоков, в которых имеется вентиляционное отверстие с решеткой.

Если же владелец будущего дома из блоков Теплостен вовремя не озаботится проблемой вентиляции, то пенопласт может преподнести ему еще один неприятный сюрприз. Рассмотрим физику процесса диффузии паров воды через стену. Встретив на своем пути непреодолимое препятствие в виде пенопласта, водяной пар будет конденсироваться во внутреннем слое керамзита. Это приведет к намоканию стен со всеми вытекающими некомфортными последствиями для проживания.

Стоимость блоков Теплостен начинается с 7 000 руб./м3. Несмотря на довольно солидную цену, не забудем о том, что такая стена не требует утепления и черновой отделки.

Выпускались в 80-е годы прошлого столетия как недорогая альтернатива дефицитному кирпичу. Сегодня шлакоблоки редко используются в жилищном строительстве. Большой вес и высокая теплопроводность шлакоблочных стен требуют утепления плитами из минеральной или эковаты (10-15 см) и качественной отделки.

Стоимость шлакоблоков, предлагаемых сегодня частным застройщикам, невысока и находится в пределах от 2300 до 3000 рублей за 1 м3.

Дома из бревна, бруса, деревянный каркас.

Давайте не будем бездумно верить рекламе зданий из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса, а трезво оценим их достоинства и недостатки. Никто не спорит, что древесина – материал экологичный, эстетичный и долговечный.

При этом следует знать, что достаточно теплый дом для постоянного проживания можно построить только из бревна диаметром не менее 40 сантиметров. Сегодня же стандартная толщина стен сруба составляет от 24 до 32 см, что не отвечает требованиям теплотехнических норм. Поэтому, чтобы не тратить существенные суммы на отопление, деревянный сруб необходимо дополнительно утеплить.

Стоимость 1м3 оцилиндрованного бревна, подготовленного для укладки, в 2016 году составляет от 7 000 до 10 000 рублей. Стоимость сухого профилированного бруса еще выше и стартует от 10 000 рублей за кубометр.

За клееный профилированный брус, дающий минимальную усадку и практически не подверженный короблению, продавцы просят от 22 до 26 тысяч рублей. Прогнозы специалистов рынка говорят о том, что в 2017 году ценового скачка на данный материал не ожидается.

Заканчивая краткий обзор материалов для возведения деревянных домов, следует сказать несколько слов про каркасную технологию.

Скоростной ее назвать сложно, поскольку степень заводской готовности здесь практически «нулевая». На объекте строители собирают каркас из отдельных брусьев и досок, тратя на это времени не меньше, чем каменщики на кладку блоков. Зато по показателям надежности и долговечности дом, построенный по каркасной технологии, мало чем уступает капитальным строениям из древесины.

С энергосбережением в таком жилье тоже нет никаких проблем. Толщину утеплителя заказчик может выбрать любую, не тратясь на работы по внешнему утеплению и отделке, как в случае блочного или срубового строительства.

Поскольку каркас никто не расценивает в кубах, то и нам придется сравнить стоимость 1м2 каркасной стены со стоимостью бревенчатой и брусовой.

Основные элементы каркаса – стойки, доска, минвата, пароизоляция, деревянный блокхаус или плита ЦСП (снаружи), гипсокартон или вагонка (внутри) считаются быстро и просто, составляя в сумме от 1 200 руб./м2.

При этом самая дешевая стена из оцилиндрованного бревна толщиной 32 см обойдется вам в 2 500 рублей за 1м2. Не забывайте о том, что ее еще придется утеплить, потратив от 250 до 300 рублей. Таким образом, по цене материалов «каркасник» заметно выигрывает у сруба.

При одинаковой теплоизолирующей способности деревянная стена каркасного дома получается дешевле блочной (каркас с минватой 150 мм против газобетонных блоков толщиной 40 см + минвата 5 см.

Дом из СИП панелей.

Данный материал нельзя назвать оптимальным с точки зрения экологичности, хотя производители таких зданий пытаются доказать обратное.

Главное преимущество домов из СИП панелей высокая скорость строительства. Отнести эти конструкции к категории дешевых сложно.

Стоимость 1м2 сэндвич плиты в зависимости от толщины утеплителя (10,15,20 см) составляет от 900 до 1500 рублей. Для сравнения стоимость 1м2 стены из газоблоков толщиной 40 см составляет около 1200 руб.

ЛСТК (легкие стальные конструкции.

Безраздельное господство гипсокартонных технологий подвигло инженеров к созданию более прочного аналога для сборки каркаса малоэтажных зданий. Так появилась новая технология. Ее основу составили легкие стальные конструкции (ЛСТК.

Сборка зданий из стального профиля схожа с монтажом деревянных «каркасников». При этом дома из ЛСТК превосходят их по уровню долговечности, биостойкости и пожаробезопасности. Скорость возведения такого жилья ниже, чем при использовании СИП-панелей, но выше, чем у блочного и срубового строительства.

Высокая стоимость металла – главный недостаток технологии ЛСТК. Средняя стоимость материалов для строительства 1 м2 стены из металлопрофиля составляет около 2 400 рублей.

Бетонные панели.

Крупноразмерные панели из керамзитобетона в наши дни используются редко. Главная причина низкого спроса – минимальный выбор размеров и планировочных решений.

Керамзитобетонная стеновая панель.

Тем не менее, из них можно быстрее возвести новый дом по сравнению с использованием кирпича, бруса или ячеистых блоков (цена 1м2 панели толщиной 34 см не превышает 1 300 рублей). К этой цене нужно прибавить стоимость утеплителя (150-200 рублей за 1м2). Без него стена не будет соответствовать современным теплотехническим стандартам.

Выводы и рекомендации.

Подводя итог нашему обзору, дадим краткие практические рекомендации.

1. К числу самых популярных бюджетных вариантов для малоэтажного строительства можно отнести газо и пеноблоки, керамзитобетонные блоки и деревянный каркас.

Керамоблоки, входившие в категорию дорогих материалов, сегодня в большинстве регионов России подешевели. Поэтому мы также причислим их в разряд бюджетных решений для частного строительства. Отличные теплоизолирующие качества, безупречная экологичность, большой выбор типоразмеров – все эти положительные качества керамических блоков заслуживают вашего внимания.

2. Арболитовые блоки занимают более высокую ценовую ступеньку. Дом из них получается теплым и долговечным. В нем создается комфортный микроклимат и комфортная акустика. К минусам арболита следует отнести зависимость качества от производственных возможностей конкретного производителя. Далеко не все фирмы, выпускающие данный материал, используют качественную древесную щепу, добавляя в исходное сырье большое количество опилок и некондиционных отходов деревообработки.

3. Блоки Теплостен и ЛСТК на первый взгляд вызывают симпатию. Дома из них строятся быстро и не дорого. При этом у многих застройщиков возникают обоснованные сомнения в их надежности и экологичности, что не лучшим образом отражается на популярности данных материалов.

4. Монтаж дома из СИП панелей можно по-праву назвать самым скоростным и бюджетным вариантом. В категорию популярных решений эти конструкции отнести сложно, поскольку есть серьезные сомнения в их экологичности и надежности.

5. Бревно и профилированный брус в первом приближении выглядят вполне бюджетно. Однако, здесь нужно учитывать дополнительные расходы на утепление и регулярную антисептическую обработку стен. Кроме этого, качество срубов сильно зависит от качества используемого материала и квалификации монтажников. Главные преимущества оцилиндрованного бревна и профилированного бруса экологичность и эстетика.

6. Клееный брус элитный строительный материал. Из него возводят красивые и экологичные дома, которые нельзя отнести в разряд бюджетных. Отсутствие усадки и высокая скорость сборки радуют застройщиков, выбравших этот вариант.

Завершая наш обзор, отметим, что при поиске оптимального варианта для строительства нового дома нужно.

Выяснить доступность и цену понравившегося материала в своем регионе.

Изучить отзывы владельцев домов, построенных из него.

Получить максимум информации о поставщиках, производителях и подрядчиках, предлагающих услуги по строительству из материала, который вы собираетесь купить.

Посетить строительные выставки в своем регионе, производственные цеха и строящиеся объекты. Здесь вы получите ценную и объективную информацию «из первых рук.

Обновленная статья от 11.10.2016 с учетом актуальных данных и вопросов посетителей.

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