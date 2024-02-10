Описание приготовления:
Обязательно добавляйте в фарш сало, он сделает его мягче и сочнее. Если хотите, чтобы у кебабов был аромат костра, добавьте копченое сало или грудинку. Сыр можно взять любой, который хорошо плавится. Подавать кебаб можно с салатом из свежих овощей и зеленью.
Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Говядина Блюдо: Горячие блюда / Кебаб География кухни: Кавказская
Состав / Ингредиенты:
- Говядина 350 Грамм
- Сало 50 Грамм (копченое)
- Яичный белок 1 Штука
- Сыр 75 Грамм (твердый)
- Петрушка 10 Грамм
- Чеснок 1 Зубчик
- Чабер 1/4 Чайных ложки (сушеный)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
202 ккал
Калорийность
17 г
Белки
15 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кебаб из говядины с сыром»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления кебаба из говядины с чесноком.
Говядину очистите от пленок, порежьте на куски и вместе с салом дважды пропустите через мясорубку с мелкой решеткой. Выложите фарш в чашу и добавьте тертый на средней терке сыр.
Добавьте белок, мелко нарезанную петрушку и измельченный чеснок. Всыпьте сухой чабер, соль, перец.
Все хорошо перемешайте и отбейте до плотного фарша. Для этого соберите его в руку, поднимите над чашей и бросьте обратно. Сделайте так 10-15 раз, уберите в холодильник на три часа.
Разделите фарш на одинаковые части и влажными руками сформируйте кебабы.
Сковороду гриль смажьте растительным маслом и разогрейте на среднем огне. Выложите кебабы и обжаривайте по 4 минуты с четырех сторон, до готовности. Готовые кебабы снимите с огня и подавайте.
Приятного аппетита!