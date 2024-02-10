Описание приготовления:

Обязательно добавляйте в фарш сало, он сделает его мягче и сочнее. Если хотите, чтобы у кебабов был аромат костра, добавьте копченое сало или грудинку. Сыр можно взять любой, который хорошо плавится. Подавать кебаб можно с салатом из свежих овощей и зеленью.

Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Говядина Блюдо: Горячие блюда / Кебаб География кухни: Кавказская

Состав / Ингредиенты:

Говядина 350 Грамм

Сало 50 Грамм (копченое)

Яичный белок 1 Штука

Сыр 75 Грамм (твердый)

Петрушка 10 Грамм

Чеснок 1 Зубчик

Чабер 1/4 Чайных ложки (сушеный)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

202 ккал

Калорийность

17 г

Белки

15 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кебаб из говядины с сыром»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления кебаба из говядины с чесноком.

Говядину очистите от пленок, порежьте на куски и вместе с салом дважды пропустите через мясорубку с мелкой решеткой. Выложите фарш в чашу и добавьте тертый на средней терке сыр.

Добавьте белок, мелко нарезанную петрушку и измельченный чеснок. Всыпьте сухой чабер, соль, перец.

Все хорошо перемешайте и отбейте до плотного фарша. Для этого соберите его в руку, поднимите над чашей и бросьте обратно. Сделайте так 10-15 раз, уберите в холодильник на три часа.

Разделите фарш на одинаковые части и влажными руками сформируйте кебабы.

Сковороду гриль смажьте растительным маслом и разогрейте на среднем огне. Выложите кебабы и обжаривайте по 4 минуты с четырех сторон, до готовности. Готовые кебабы снимите с огня и подавайте.

Приятного аппетита!