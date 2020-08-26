Из какого материала делают игрушки?

Игрушки играют важную роль в жизни ребенка. Они не только увлекают, позволяют скрасить досуг, но и выступают своеобразными тренажерами для развития. Покупая куклу, мяч или конструктор, взрослые редко задумываются из чего они изготовлены, а ведь от этого зависит безопасность, здоровье малышей. Мы расскажем из каких материалов делают игрушки на фабриках, и из чего их можно смастерить самостоятельно.

Материалы для детских игрушек

Пластик, резина, дерево, ткань, камень, металл, картон, мех, вата, глина, стекло, фарфор — перечень подходящих материалов для изготовления игровых предметов можно продолжать практически бесконечно Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Наиболее часто в промышленном производстве используется древесина, пластик и ткань.

Дерево

Натуральный природный материал долговечен, прост в уходе, гипоаллергенен, приятен на ощупь и несет в себе особую внутреннюю энергетику. Его поверхность отшлифовывают, покрывают лаком или красят. Из дерева делают простые по форме, но очень полезные для малышей предметы: конструкторы, сортеры, лабиринты, шнуровки, настольные игры. Они развивают мелкую моторику, усидчивость, внимание, мышление и воображение. При выборе стоит остерегаться товаров сомнительных производителей, ведь лак или краска могут представлять для малыша опасность. Купить деревянные игрушки, соответствующие по качеству всем установленным нормам, можно в интернет-магазине фабрики «Алатойс» Alatoys-market.

Пластик

Этот материал позволяет создавать игровые предметы разнообразных форм, расцветок, размеров, помещать внутрь различные механизмы. Они интересны, легко моются, достаточно прочны. Однако, именно пластик часто становится причиной аллергии или отравления малышей. Недобросовестные производители добавляют в состав вещества, которые делают игрушки красивее на вид, приятнее на ощупь, но опаснее для здоровья. Стоит относиться внимательно к их выбору, отказаться от покупки при наличии химического запаха или чересчур броского цвета.

Мягкие материалы

Для производства милых зверушек — главных героев первых сюжетно-ролевых игр малышей, используют трикотажную, хлопчатобумажную ткань, плюш, бархат или мех. Качество во многом зависит от состава наполнителя. Это может быть непрактичная вата, упругий легкий синтепух или приятные на ощупь сыпучие материалы: лузга, мелкие камешки, керамические шарики. При покупке мягких игрушек нужно помнить, что все они притягивают пыль, и не рекомендованы детям до 3 лет.

Игрушки своими руками: материалы для поделок

Порадовать малыша могут не только фабричные предметы, но и изготовленные самостоятельно, из подручных материалов. Тем, кто хочет попробовать себя в роли «игрушечных дел мастера», предлагаем воспользоваться интересными идеями поделок:

Бизиборд. Потребуется гладкая доска и несколько мелких предметов: выключатель, замок-молния, дверная цепочка, крючок, шпингалет и т.д. Закрепив такое «богатство» на панели, вы получите бизиборд, ничем не хуже фабричного.

Дорожные шашки. В коробку из-под DVD-диска вклеивается лист картона, с черно-белыми квадратами. В качестве шашек можно использовать пуговицы двух цветов.

Катапульта. Этот предмет можно легко смастерить из палочек для мороженого, бутылочной пробки и нескольких резинок для крепления деталей.

Мягкие игрушки. Подходящим материалом для мягкой поделки станет детский носок. Чтобы изготовить фигурку зайчика или цыпленка, не нужна выкройка. Набиваем носок наполнителем, вышиваем глаза, нос, рот, формируем ушки — симпатичная игрушка готова.

Отличным материалом для поделок является картон. Из него делают автомобили, дома для кукол, мебель, бытовые приборы, лабиринты. Успехом у детворы также пользуются поделки из природных материалов: яичной скорлупы, шишек, желудей, ракушек.

Зная, из какого материала делают игрушки, легко подобрать для своего малыша самые безопасные и полезные варианты, а проявив фантазию и потратив немного времени — изготовить классную авторскую модель.