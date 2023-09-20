Пора квасить: найдена еда, которая устраняет похмелье

Избавиться от похмелья можно посредством ферментированных продуктов — например, кимчи, кефира, чайного гриба, маринованных огурцов или квашеной капусты. Такой рекомендацией поделилась диетолог Люси Керрисон с изданием Daily Mail.

По словам эксперта, с помощью перечисленных продуктов можно снять основные симптомы алкогольной интоксикации: тошноту, головокружение, головную боль и упадок сил.

Квашеная капуста, кимчи и кефир помогают восстановить микрофлору кишечника и способствуют оздоровлению печени — эти органы выводят алкоголь из организма, поэтому правильная еда поможет сократить длительность и облегчить течение похмелье. Также в этих продуктах содержатся бактерии и дрожжи, которые устраняют обезвоживание.

Приготовить кимчи можно и дома, для этого понадобится пекинская капуста — в этом материале мы рассказали, как ее выбрать в магазине.

Ранее диетолог назвала худшую закуску к алкоголю — сладости. Конфеты и шоколад в сочетании со спиртным стимулируют выработку инсулина и повышают сахар в крови. Человек не избежит лишних килограммов и затяжного похмелья.

