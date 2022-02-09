ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВОВИЗУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Откуда Берутся Мультфильмы?

Шаг 7: Рендеринг

Для сравнения, Pixar в среднем требовалось четыре дня для рендеринга каждого кадра « В поисках Немо » из-за сложности подводных сцен. Вам нужно много компьютеров, работающих одновременно, чтобы ускорить процесс!

Шаг 8: Постобработка

Здесь все кадры редактируются вместе со звуковыми эффектами, озвучкой, титрами и титрами. Теперь у нас есть законченная история. Происходит процесс редактирования, и видео передается по каналу. Поздравляем, у вас есть готовый 3D анимационный фильм!

Какие? Вы работали 3 месяца, в одиночку, и у вас есть только четырехминутный фильм? Вот сколько времени нужно, чтобы оживить! Представьте это в большем масштабе с командой. Это занимает много времени и не для нетерпеливых.

Это просто 3D анимация. Есть захват движения, Claymation и многое другое, что может предложить мир анимации, это действительно сложное искусство. Однако люди делают это, чтобы доставить нам радость, отправить сообщение или поделиться своими историями. Это анимация. Отсюда берутся карикатуры. Итак, в следующий раз, когда вы будете смотреть анимационный фильм или сериал, посмотрите на титры в конце и посмотрите, сколько людей работало над его созданием. Вы можете быть шокированы тем, как много их.