Шоколадный торт с хурмой и ореховым кремом: рецепт изумительного десерта

Шоколадный торт с хурмой — это очень простой, но очень вкусный десерт. Если вы любите шоколад, то обязательно попробуйте этот торт.
Главные герои этого торта – хурма, сладкие и сочные осенние фрукты, которые сделали этот торт еще лучше. Используйте муку из полбы и коричневый сахар. Торт готовится без молока и масла, внутри он получается очень мягким и влажным, а его консистенция напоминает пирожные.
А ореховый крем только добавляет ему сладости. Ингредиенты рассчитаны на форму 28X20 см. Рецептом поделились на сайте Un pizzico di Pepe Rosa.
Шоколадный торт с хурмой и ореховым кремом
Ингредиенты:
- 350 г мякоти хурмы;
- 2 яйца;
- 200 г полбяной муки;
- 2 столовые ложки горького какао;
- 90 мл растительного масла;
- 1/2 пакетика разрыхлителя;
- 1 столовая ложка ромового ароматизатора;
- 100 г тростникового сахара;
- 100 г темного шоколада;
- 1 щепотка соли.
Для крема:
- 500 г маскарпоне;
- 2-3 столовые ложки белого фундука;
- горькое какао для украшения.
Измельчите мякоть хурмы и отложите в сторону. Из общего количества темного шоколада 50 г растопите на водяной бане, оставшиеся 50 г измельчите ножом.
В миске взбейте яйца с сахаром, пока смесь не станет легкой и воздушной.
На этом этапе добавьте подсолнечное масло, ром и мякоть хурмы, продолжайте взбивать, затем добавьте просеянную муку, разрыхлитель и какао. В завершение добавьте в смесь щепотку соли, растопленный и измельченный темный шоколад, все хорошо перемешайте.
Смажьте форму маслом, полностью посыпьте ее горьким какао и затем влейте тесто.
Выпекайте при температуре 180° в предварительно разогретой духовке примерно 30 минут. Всегда проверяйте готовность зубочисткой. Дайте остыть, затем переложите на сервировочную тарелку.
Приготовьте ореховый крем. В миске смешайте все ингредиенты. Перемешайте венчиком в течение нескольких минут, затем переложите крем в кондитерский мешок и украсьте торт.
Наконец, посыпьте немного горьким какао и подавайте. Крем можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до момента использования.
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