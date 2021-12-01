Качественная и доступная мебель для первого класса НУШ: тумбы, шкафчики и стенки для школы

Зона хранения в НУШ: стеллажи, стенки, тумбы и шкафы для класса начальной школы

Как выбрать детские шкафы в школу, которые отлично впишутся в небольшие кабинеты отечественных классов, и, в то же время, помогут в создании функционального образовательного пространства НУШ?

Виды шкафов для класса начальной школы

Прежде всего, предлагаем детальнее ознакомиться с разными типами мебели для школы. Расширенный перечень мебели, которую МОН рекомендует для организации зоны хранения в начальных классах новой украинской школы, представлен по ссылке. Среди разновидностей такой мебели:

Вместительная стенка для школьного класса, конструкция которой позволяет хранить большое количество учебного раздаточного и демонстрационного материала, коллекции, модели, ученические тетради и работы. Такая стенка должна быть очень устойчивой и надежной, без острых углов и фурнитуры. Важно, чтобы в ней сочетались полки и шкафчики для школы и закрытого, и открытого типа — ведь часть оборудования для начальных классов согласно новой методике обучения нужно хранить на виду у школьников, в свободном доступе. А остальное лучше оставить за закрытыми дверцами, чтобы зона хранения выглядела более опрятной.

для школьного класса, конструкция которой позволяет хранить большое количество учебного раздаточного и демонстрационного материала, коллекции, модели, ученические тетради и работы. Такая стенка должна быть очень устойчивой и надежной, без острых углов и фурнитуры. Важно, чтобы в ней сочетались полки и шкафчики для школы и закрытого, и открытого типа — ведь часть оборудования для начальных классов согласно новой методике обучения нужно хранить на виду у школьников, в свободном доступе. А остальное лучше оставить за закрытыми дверцами, чтобы зона хранения выглядела более опрятной. Легкий стеллаж , передвигающийся по кабинету с помощью колесиков: такой шкаф, как правило, изготовлен из дерева, металла или пластика и используется с различными контейнерами для учебных материалов НУШ. А еще их можно использовать, чтобы разделить класс на зоны — в таком случае без дополнительных коробов для хранения.

, передвигающийся по кабинету с помощью колесиков: такой шкаф, как правило, изготовлен из дерева, металла или пластика и используется с различными контейнерами для учебных материалов НУШ. А еще их можно использовать, чтобы разделить класс на зоны — в таком случае без дополнительных коробов для хранения. Шкаф в школу для одежды и сменной обуви, а также личных вещей учеников.

и сменной обуви, а также личных вещей учеников. Школьный шкаф для книг открытого типа, который понадобится для оборудования классной библиотечки с первыми книгами или для зоны, предназначенной для отдыха и чтения.

Как выбрать шкаф в школьный класс: практические советы

Еще больше полезных советов, которые действительно помогут превратить любой кабинет в современное образовательное пространство, читайте на сайте компании «Б-Про». С их помощью будет проще создать инклюзивную, доступную для всех детей среду с соблюдением принципов безбарьерности и архитектурной доступности учебного заведения.