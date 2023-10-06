Диетолог перечислила неочевидные продукты, которые нельзя давать детям

Диетолог Оксана Михалева назвала продукты, которые требуется исключить из рациона детей. В топ «нежелательных» попали соки, сладкие молочные продукты и готовые завтраки. Об этом сообщило издание «Газета.ru».

По словам специалиста, опасность таких продуктов заключается в чрезмерном содержании сахара, стабилизаторов, красителей, усилителей вкуса и прочих совершенно бесполезных добавок. Если у ребенка есть тенденция к набору веса, то сладкое нужно не просто сократить, а исключить из рациона полностью.

Вместо соков и сладких напитков (в том числе газировки) Михалева предложила давать детям воду или натуральное молоко. Готовые завтраки лучше заменить на свежеприготовленные каши или, в крайнем случае, мюсли без вкусовых добавок. В качестве перекуса можно предлагать не конфеты и батончики, а орехи или сухофрукты.

Диетолог Елена Соломатина ранее заявила, что в школьном ланчбоксе ребенка не место белому хлебу и калорийным сладостям, так как они приводят к повышенной утомляемости и мешают обучению. Какие продукты подходят для перекуса — читайте об этом в нашем материале.