Качественные товары для фермеров – доступно

Строительство птицефабрики под ключ
В современном фермерском хозяйстве для выращивания и разведения птицы важнейшую роль играет помещение. Здание птицефермы должно соответствовать всем стандартам и требованиям по микроклимату и функциональности для выращивания здорового поголовья птиц.
Компания «Строй Сталь» поможет организовать строительство птицефермы под ключ по быстровозводимой технологии. Мы проектируем, изготавливаем и возводим здания для птичников из металлоконструкций с отделкой сэндвич-панелями. Сооружения по нашим проектам позволяют обеспечить максимально комфортные условия для кормления и содержания птицы. Заказать качественные товары для фермеров вы можете через сайт.
Преимущества быстровозводимой птицефермы
Основные преимущества строительства птицефермы из металлоконструкций:
- сжатые сроки монтажа (от нескольких недель);
- экономичность (по сравнению с кирпичом или бетоном);
- мобильность (возможность переместить на новое место);
- срок службы здания (составляет от нескольких десятков лет);
- строительство в любое время года.
Мы предлагаем проекты как мини птичников для подсобного хозяйства, так и крупных промышленных птицефабрик.
Требования к современным птичникам
При проектировании сооружений для содержания птицы, мы обязательно учитываем установленные требования и стандарты:
- Необходимость установки современной системы вентиляции и освещения;
- Поддержание необходимой температуры и влажности воздуха;
- Тепло и звукоизоляция (сэндвич-панели с утеплителем).
Все особенности будущего сельскохозяйственного сооружения просчитываются и обговариваются в индивидуальном порядке заранее, на этапе обсуждения и подписания технического задания на проектирование.
При проектировании птичника учитываются все профильные требования: СНиПы и ГОСТы, ветеринарные и экологические требования.
После этапа проектирования птицефермы мы изготавливаем необходимые металлические конструкции, доставляем их на строительный участок, производим монтаж. Далее, наступает черед облицовки собранного металлокаркаса сэндвич-панелями, монтируются коммуникации.
Такой процесс возведения быстровозводимого птичника окупается гораздо быстрее, чем строительство из традиционных кирпича и бетона.***