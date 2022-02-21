Качественные товары для фермеров – доступно

Строительство птицефабрики под ключ

В современном фермерском хозяйстве для выращивания и разведения птицы важнейшую роль играет помещение. Здание птицефермы должно соответствовать всем стандартам и требованиям по микроклимату и функциональности для выращивания здорового поголовья птиц.

Компания «Строй Сталь» поможет организовать строительство птицефермы под ключ по быстровозводимой технологии. Мы проектируем, изготавливаем и возводим здания для птичников из металлоконструкций с отделкой сэндвич-панелями. Сооружения по нашим проектам позволяют обеспечить максимально комфортные условия для кормления и содержания птицы. Заказать качественные товары для фермеров вы можете через сайт.

Преимущества быстровозводимой птицефермы

Основные преимущества строительства птицефермы из металлоконструкций:

сжатые сроки монтажа (от нескольких недель);

экономичность (по сравнению с кирпичом или бетоном);

мобильность (возможность переместить на новое место);

срок службы здания (составляет от нескольких десятков лет);

строительство в любое время года.

Мы предлагаем проекты как мини птичников для подсобного хозяйства, так и крупных промышленных птицефабрик.

Требования к современным птичникам

При проектировании сооружений для содержания птицы, мы обязательно учитываем установленные требования и стандарты:

Необходимость установки современной системы вентиляции и освещения;

Поддержание необходимой температуры и влажности воздуха;

Тепло и звукоизоляция (сэндвич-панели с утеплителем).

Все особенности будущего сельскохозяйственного сооружения просчитываются и обговариваются в индивидуальном порядке заранее, на этапе обсуждения и подписания технического задания на проектирование.

При проектировании птичника учитываются все профильные требования: СНиПы и ГОСТы, ветеринарные и экологические требования.

После этапа проектирования птицефермы мы изготавливаем необходимые металлические конструкции, доставляем их на строительный участок, производим монтаж. Далее, наступает черед облицовки собранного металлокаркаса сэндвич-панелями, монтируются коммуникации.

Такой процесс возведения быстровозводимого птичника окупается гораздо быстрее, чем строительство из традиционных кирпича и бетона.***