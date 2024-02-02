Описание приготовления:
Приготовьте курицу с черносливом в духовке по этому рецепту и вы сможете удивить даже самого капризного гостя. Идеально подойдёт куриная грудка, но можно взять филе любой части курицы. Насыщенный вкус и превосходный аромат, такое кушанье самодостаточное и не нуждается в гарнирах. Отличное блюдо к любому столу. Непременно попробуйте!
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Куриное филе 250 Грамм (грудка)
- Чернослив 80 Грамм
- Майонез 2 Ст. ложки
- Растительное масло 1 Ст. ложка
- Репчатый лук 1 Штука
- Сыр 100 Грамм
- Соль По вкусу
- Специи По вкусу
Количество порций 5
Калорийность
228 ккал
Калорийность
10 г
Белки
16 г
Жиры
11 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Курица с черносливом в духовке»
Подготовьте все ингредиенты. Куриное филе предварительно промойте и обсушите.
Разрежьте грудку на 5-6 частей.
Отбейте каждый кусочек кухонным молоточком с двух сторон.
Выложите отбивные в смазанную маслом жаропрочную форму. Посолите и поперчите по вкусу. Можете добавить любые специи или ароматные травы по вкусу.
На каждое куриное филе выложите нарезанный тонкими полукольцами репчатый лук и чернослив, нарезанный кусочками. Предварительно чернослив замочите в тёплой воде на 5 минут, после чего промойте.
Сделайте сверху сеточку из майонеза и посыпьте каждую порцию тёртым сыром. Запекайте в духовке при температуре 180 градусов около 20 минут.
Курица с черносливом в духовке готова. Наслаждаемся вкусным и сочным блюдом. Приятного аппетита!