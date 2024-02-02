Описание приготовления:

Приготовьте курицу с черносливом в духовке по этому рецепту и вы сможете удивить даже самого капризного гостя. Идеально подойдёт куриная грудка, но можно взять филе любой части курицы. Насыщенный вкус и превосходный аромат, такое кушанье самодостаточное и не нуждается в гарнирах. Отличное блюдо к любому столу. Непременно попробуйте!

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Куриное филе 250 Грамм (грудка)

Чернослив 80 Грамм

Майонез 2 Ст. ложки

Растительное масло 1 Ст. ложка

Репчатый лук 1 Штука

Сыр 100 Грамм

Соль По вкусу

Специи По вкусу

Количество порций 5

Калорийность

228 ккал

Калорийность

10 г

Белки

16 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Курица с черносливом в духовке»

Подготовьте все ингредиенты. Куриное филе предварительно промойте и обсушите.

Разрежьте грудку на 5-6 частей.

Отбейте каждый кусочек кухонным молоточком с двух сторон.

Выложите отбивные в смазанную маслом жаропрочную форму. Посолите и поперчите по вкусу. Можете добавить любые специи или ароматные травы по вкусу.

На каждое куриное филе выложите нарезанный тонкими полукольцами репчатый лук и чернослив, нарезанный кусочками. Предварительно чернослив замочите в тёплой воде на 5 минут, после чего промойте.

Сделайте сверху сеточку из майонеза и посыпьте каждую порцию тёртым сыром. Запекайте в духовке при температуре 180 градусов около 20 минут.

Курица с черносливом в духовке готова. Наслаждаемся вкусным и сочным блюдом. Приятного аппетита!