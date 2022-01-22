Как быстро и без проблем оформить кредит?

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Евгений
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Как быстро и без проблем оформить кредит?

Что из себя представляет образовательный кредит с государственным субсидированием?

В нашей стране с недавнего времени появилась программа образовательного кредитования. В силу убежденности народа в том, что образование должно быть бесплатным — особой популярности так и не получила. Что довольно странно. Ведь различные жизненные ситуации случаются: не получилось набрать определенное количество баллов на ЕГЭ, а желание учится в университете осталось; не попал на бюджет; в силу обстоятельств вылетел с университета и решил попытать счастье ещё раз и так далее. Таких примеров уйма. Не забудьте оформить кредитные карты тут https://crredit.ru/category/kreditnye-karty/.

Так что же такое образовательный кредит с государственным субсидированием?

Это кредит, который предоставляется заемщику под 5,06% годовых, потому как государство учетные ставки компенсирует банку. 

Кто же может использовать такую программу?

  • Студенты от 14 лет, которые впервые учатся в высшем учебном заведении и на дневном отделении.
  • Студент должен учится в ВУЗе, который участвует в данной программе.
  • Студент, который очень хорошо учится (это подтверждается справкой из университета). Разрешается одна удовлетворительная оценка за один семестр.

Преимущества программы:

  1. Залог не требуется.
  2. Отсутствие поручителей.
  3. Выдается на всё время обучения, то есть 5 лет, и дополнительно предоставляется ещё 10 лет.
  4. Перенесение срока по выплате основного долга на всё время обучения и после окончания дают ещё три месяца (то есть пока учишься — платишь исключительно проценты за пользование кредитом).
  5. Полное отсутствие комиссии.
  6. Возможность продлить кредитный договор при продолжении обучения (к примеру магистратура).
  7. Возможность досрочного погашения без санкций.

После окончания учёбы необходимо предоставить диплом в банк для присвоения клиенту соответствующей квалификации.

Стандартный пакет документов:

  • Паспорт гражданин РФ.
  • Контракт и его копию об оказании услуг по образованию.
  • Документ о регистрации временной или постоянной прописки.
  • Военный билет (при наличии).
  • Документ об оплате образовательных услуг.
  • Заявление-анкета.

Деньги сразу перечисляют в университет.

При отчислении студента из ВУЗа — заемщик сразу должен приступить к выплате всего долга и погасить его через 10 лет.

Только два банка выдает кредит с государственной поддержкой: Сбербанк и Росинтербанк. В скором времени их станет гораздо больше.

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