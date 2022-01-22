Как быстро и без проблем оформить кредит?

Что из себя представляет образовательный кредит с государственным субсидированием?

В нашей стране с недавнего времени появилась программа образовательного кредитования. В силу убежденности народа в том, что образование должно быть бесплатным — особой популярности так и не получила. Что довольно странно. Ведь различные жизненные ситуации случаются: не получилось набрать определенное количество баллов на ЕГЭ, а желание учится в университете осталось; не попал на бюджет; в силу обстоятельств вылетел с университета и решил попытать счастье ещё раз и так далее. Таких примеров уйма. Не забудьте оформить кредитные карты тут https://crredit.ru/category/kreditnye-karty/.

Так что же такое образовательный кредит с государственным субсидированием?

Это кредит, который предоставляется заемщику под 5,06% годовых, потому как государство учетные ставки компенсирует банку.

Кто же может использовать такую программу?

Студенты от 14 лет, которые впервые учатся в высшем учебном заведении и на дневном отделении.

Студент должен учится в ВУЗе, который участвует в данной программе.

Студент, который очень хорошо учится (это подтверждается справкой из университета). Разрешается одна удовлетворительная оценка за один семестр.

Преимущества программы:

Залог не требуется. Отсутствие поручителей. Выдается на всё время обучения, то есть 5 лет, и дополнительно предоставляется ещё 10 лет. Перенесение срока по выплате основного долга на всё время обучения и после окончания дают ещё три месяца (то есть пока учишься — платишь исключительно проценты за пользование кредитом). Полное отсутствие комиссии. Возможность продлить кредитный договор при продолжении обучения (к примеру магистратура). Возможность досрочного погашения без санкций.

После окончания учёбы необходимо предоставить диплом в банк для присвоения клиенту соответствующей квалификации.

Стандартный пакет документов:

Паспорт гражданин РФ.

Контракт и его копию об оказании услуг по образованию.

Документ о регистрации временной или постоянной прописки.

Военный билет (при наличии).

Документ об оплате образовательных услуг.

Заявление-анкета.

Деньги сразу перечисляют в университет.

При отчислении студента из ВУЗа — заемщик сразу должен приступить к выплате всего долга и погасить его через 10 лет.

Только два банка выдает кредит с государственной поддержкой: Сбербанк и Росинтербанк. В скором времени их станет гораздо больше.