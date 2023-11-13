Салат «Одесса» на скорую руку

На застолье можно обойтись и без тяжелых майонезных салатов, важно лишь, чтобы была подана вкусная и более полезная альтернатива. Рецептом такой мы готовы поделиться. Раскрываем все секреты приготовления и рассказываем, чем же так хорош салат «Одесса».

Рецепт данной закуски пользуется огромной популярностью на протяжении многих лет. Доступность ингредиентов, отсутствие мяса в составе, а также быстрота приготовления данного блюда сделали его любимцем многих хозяюшек.

Как правильно приготовить салат «Одесса» с кукурузой и сыром

В классическом рецепте такой закуски в качестве заправки используется майонез, соединенный с укропом и чесноком. Наша редакция советует заменить его сметаной высокой жирности, чтобы вы смогли получить идеальный салат, употребление которого не вызовет чувство тяжести в желудке.

Ингредиенты

Огурцы350 г Кукуруза150 г Яйцо3 шт. Твердый сыр100 г Сметана140 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Зеленый лук50 г Укроп20 г Чеснок3 зуб.

Приготовление

Хорошенько промываем огурцы. Нарезаем их брусочками. Помещаем огурцы в глубокую емкость. Нарезаем твердый сыр соломкой. Добавляем его к огурцам. Отвариваем яйца вкрутую. Охлаждаем их. Нарезаем яйца крупно соломкой. Добавляем их к огурцам и сыру.Промываем зеленый лук. Нарезаем его колечками. Всыпаем его и консервированную кукурузу (без маринада) к остальным ингредиентам. Готовим заправку. Промываем свежий укроп. Обсушиваем его. Мелко нарезаем укроп. Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс.В отдельной емкости соединяем сметану с измельченным укропом и чесноком. Всыпаем соль и черный молотый перец. Тщательно всё перемешиваем. Добавляем готовую заправку к соединенным продуктам. Аккуратно перемешиваем.

Затем необходимо переложить закуску в большую миску или же презентовать ее в порционных креманках. Если вы выбрали второй вариант, рекомендуем взять еще 50 г свежих листьев салата. С ними блюдо буде выглядеть более выигрышно. Раньше мы делились французским рецептом еще одного салата без мяса. Такая аппетитная закуска с яблоком и сыром понравится всем фанатам быстрых закусок. Ознакомьтесь с инструкцией приготовления столь аппетитного блюда и поделитесь своими впечатлениями.