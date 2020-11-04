Как cлушать и скачать музыку в mp3 для автомагнитолы?

Автомагнитола FarCar S170 L819 2DIN Universal Android (L819)

Мультимедийная станция, работающая на четырёхядерном процессоре и оснащенная крупным сенсорным экраном. Есть встроенные Bluetooth и Wi-Fi модули, DVD-привод и USB-порт с двумя кабелями. Можно подключить камеру заднего вида, а также использовать внешний микрофон. Графический интерфейс полностью русифицирован, устройство поддерживает установку внешних приложений на базе Android. Опционально может быть подключен цифровой ТВ-тюнер FarCar, чтобы использовать магнитолу как небольшой телевизор, благо Full HD дисплей с разрешением 1024х800 это более чем позволяет. А вот cлушать и скачать музыку в mp3 вы можете на сайте https://muzco.co/.

Есть у устройства и недостатки — процессор не всегда справляется с нагрузками и магнитола может подтормаживать, а сенсорный экран нередко залипает. Тем не менее, купить сенсорную магнитолу в Москве можно за 13 тысяч рублей. За такие деньги это более чем стоящий девайс.

Магнитола AVEL AVS070AN

Одна из самых недорогих сенсорных магнитол на базе Андроид по своему функционалу и качеству сборки мало чем уступает многим дорогостоящим моделям. Устройство работает на 4-ядерном процессоре MediaTek АС8227L и имеет 1 гигабайт оперативной памяти и 16 ГБ внутренней. Семидюймовый сенсорный экран имеет разрешение 1024×800 и поддерживает Full HD. В комплекте имеется два USB-порта, Wi-Fi, Bluetooth, GPS и поддержка 3G/4G интернета. Станция работает на Android 8.1 и поддерживает любые внешние приложения на данной системе. Выйти в магазин Google Play можно прямо с магнитолы. Отдельно можно установить ТВ-тюнер или внешнюю видеокамеру.

К сожалению, DVD привода, SD-карты и аналогового управления у этой модели нет, но это нормально для большинства бюджетных устройств.

Магнитола Prology MPC-50

Неплохой бюджетный интерфейс размера double-DIN. Девайс имеет семидюймовый экран с разрешением 800х480 точек. Есть USB и AUX разъемы, поддержка SD-карт до 64 гигабайт, отдельно предусмотрено подключение модема для использования 3G-интернета (модель — Huawei E3533, в комплект не входит). Управление станцией осуществляется через сенсорный экран, однако для регулировки звука есть обычный физический переключатель.