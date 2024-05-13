Нежный и воздушный, как облако: пошаговый рецепт торта «Павлова»

История создания этого десерта окутана легендами. Но он невообразимо вкусный, как его не приготовь.

Торт «Павлова» придумали в 1929 году в Австралии в честь знаменитой балерины Анны Павловой, которая приехала с турне. Но неизвестно, пробовала ли она его. В оригинале торт готовится с маракуей, но сейчас в него добавляют любые свежие ягоды и фрукты. Чаще всего малину, чернику, ежевику, или клубнику. Рецептом поделились на сайте Wowfood.

Торт Павлова

Ингредиенты:

яичный белок — 4 шт;

сахарная пудра — 140 г;

кукурузный крахмал — 2 ч. л.;

лимонная кислота на кончике ножа;

сливки 33% — 250 мл;

клубника 300 г;

банан 1 шт.

Белки взбейте миксером до пышной пены. Порциями, добавляйте просеянную сахарную пудру, не прекращая взбивать. Лучше всего делать это на средних оборотах. В самом конце добавьте просеянный крахмал и кислоту. Можно заменить ее несколькими каплями лимонного сока. Кислота стабилизирует белки.

Противень застелите бумагой для выпечки, начертите на нем круг диаметром 20 см.

Выложите на круг белковую смесь. Разогрейте духовку до 150 °С. Выпекайте корж 40 минут. Выключите духовку, откройте дверцу. Оставьте торт в открытой духовке до полного остывания.

Сливки взбейте в пышную блестящую пену. Выложите на торт сверху.

И разложите фрукты: кусочки банана и клубнику. Или любыми другими фруктами и ягодами.

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