Звукоизоляция комнаты – спите спокойно

Тем, кто проживает в шумном городе, особенно в многоэтажках, часто хочется тишина, которая труднодостижима. Шум транспорта, личного и общественного, праздники в соседних квартирах, ремонты и другие громкие звуки раздражают, лишают сна и покоя, отрицательно сказываются на состоянии здоровья. А ведь достаточно осуществить звукоизоляцию комнаты и жить в комфорте и спокойной обстановке. Как дешево звукоизолировать комнату можете узнать на ресурсе building-companion.ru.

Санитарные нормы по звукоизоляции в комнате

Защитить жилье от постороннего шума в нынешнее время не проблема. Благодаря современным материалам и технологиям можно создать надежную систему шумопоглощения в каждом помещении. Выбирая материалы для создания звукоизоляции в комнате, следует произвести необходимые расчеты, чтобы создать эффективную систему, не затрачивая при этом лишних средств. Согласно нормативным документам дневной уровень шума не должен превышать 55 дБ, а ночной, соответственно, 45 дБ. Также позаботьтесь об экологичности приобретаемых звукоизоляторов и их пожаробезопасности.

Звукоизоляция комнаты: потолок

Больше всего раздражает топот и грохот, раздающиеся с верхнего этажа. Особенно, когда соседи устраивают дискотеку. Идеальный выход – акустические потолки, представляющие собой многослойную систему. Они существенно снижают проникновение шума, уменьшают эхо. Использование различных звукоизоляторов, обладающих разными свойствами, позволяет создать максимально эффективную систему, мощно подавляющую звуковые волны и вибрацию. Шумопоглощающая мембрана, входящая в состав такого потолка, делает звукоизоляцию комнаты еще мощнее.

Звукоизоляция в комнате: полы

Для звукоизоляции полов в комнате применяют плиты из минеральной ваты, используемые как упругое основание. При покупке стройматериала обратите внимание на следующие характеристики: механическая прочность, способность выдерживать нагрузку и другие. На данный момент разработаны плиты, которые при толщине 25 мм могут выдерживать вес до трех тонн на метр квадратный, при этом они снижают шум на 35 дБ.

Хороший вариант при звукоизоляции комнаты – использование на полах гипсоволоконной стяжки. Благодаря этому способу все работы можно произвести максимально быстро, а покрытием может служить линолеум, паркет или ламинат. При такой конструкции ударный звук не пройдет в другие комнаты.

Звукоизоляция стен

Когда обработаны полы и потолки, звукоизоляцию комнаты нельзя считать завершенной, ведь есть еще стены. Оптимальный вариант для шумоизоляции стен – каркас из ГКЛ, монтированный на металлический профиль. В качестве звукоизолятора можно использовать базальтовую вату. Таким методом можно достичь снижения шума на 43-60 дБ, в зависимости от толщины звукоизоляции. Этот способ хорош тем, что толщина стен увеличивается незначительно.

Также можно использовать пенопласт. Пенопласт, являющийся едва ли не самым распространенным в нашей стране материалом как для утепления, так и для звукоизоляции, легко можно наклеивать и склеивать при помощи клея для пенополистирола.