Салаты на день рождения — это блюда, без которых обычно не проходит ни одно праздничное застолье. Салаты служат закуской и подаются перед основным горячим блюдом. В статье мы собрали 12 самых красивых, интересных и вкусных салатов, которые можно подать на день рождения или любой другой праздник.

Салат «Мимоза» на день рождения

Культовый слоеный салат, который во времена СССР готовился по большим праздникам. Получил свое название благодаря желтой посыпке из вареного желтка, которая очень напоминает мелкие соцветия мимозы.

Ингредиенты –+5 порц.

Консервированная рыба 200 гр.

Морковь 4 шт.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 150 гр.

Майонез 250 мл.

Картофель 4 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Яйцо куриное 4 шт.

Зелень 50 гр.

Шаги 60 мин.

Как приготовить простой и вкусный салат на день рождения? Картофель и морковь помойте и отварите до готовности в мундире. Куриные яйца сварите вкрутую в отдельной кастрюле. Вскройте рыбные консервы, выложите их в миску, разомните вилкой и лишний сок слейте. На блюдо выложите первый рыбный слой, нанесите на него тонкую майонезную сеточку. Когда вареные яйца остынут, очистите их и отделите белки от желтков. На терке натрите белки и выложите их поверх рыбного слоя. Промажьте слой майонезом. Вареную морковку очистите, натрите на крупной терке и положите ее следующим слоем, нанесите майонезную сетку на него. С репчатого лука снимите шелуху, мелко нарежьте ножом, чтобы избавиться от горечи, залейте его кипятком на 5-10 минут. Затем слейте воду и выложите лук на белки. После лука положите тертый картофель, немного посолите его и смажьте майонезом. Сыр натрите на мелкой или средней терке, посыпьте им салат, этот слой также промажьте майонезом. Желток разомните вилкой и посыпьте им салат. Простой и вкусный салат на день рождения готов! Перед подачей, дайте «Мимозе» настояться некоторое время в холодильнике, затем украсьте свежей зеленью и подавайте к столу.

Салат «Цезарь» в домашних условиях

Салат «Цезарь» имеет красивое название и великолепный вкус. Его считают изысканным блюдом и часто готовят именно для торжественного события. Главным составляющим салата является уникальный соус, который легко можно приготовить в домашних условиях.

Время готовки: 30

Время приготовления: 30 мин

Порций – 2

Ингредиенты:

Салат ромэн – 150 гр.

Филе куриное – 200 гр.

Помидоры черри – 100 гр.

Сыр Пармезан – 20 гр.

Гренки – 2 горсти.

Масло оливковое – 4 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Вино белое сухое – по вкусу.

Для соуса:

Майонез – 150 мл.

Йогурт натуральный – 150 мл.

Каперсы – 20 гр.

Горчица дижонская – 20 мл.

Анчоусы – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе помойте, промокните бумажными салфетками и нарежьте небольшими кусочками. Обжарьте мясо на оливковом масле, посолите и приправьте его. В конце влейте немного белого вина и продолжайте жарить, пока жидкость не выкипит.

Шаг 2. Приготовьте соус. В чашу блендера выложите майонез, йогурт, каперсы, горчицу и анчоусы. Измельчите ингредиенты до однородной массы. Полученный соус можно хранить в холодильнике около недели.

Шаг 3. Листья салата помойте, порвите руками и выложите в миску. Добавьте заправку и курицу, перемешайте.

Шаг 4. Помидоры разрежьте пополам, сыр натрите на мелкой терке. В миску к салату добавьте гренки, помидоры и сыр.

Шаг 5. «Цезарь» можно подавать к столу сразу после приготовления.

Классический греческий салат на день рождения

Греческий салат – один самых простых в приготовлении салатов. Все ингредиенты крупно нарезаются, заправляются оливковым маслом и подаются к столу. И тем не менее, у него очень много поклонников. А главной изюминкой салата является овечий или козий рассольный сыр.

Время готовки: 50

Время приготовления: 20 мин

Порций – 4-6

Ингредиенты:

Огурцы свежие – 2 шт.

Перец болгарский сладкий – 1 шт.

Лук красный – 0,5 шт.

Оливки без косточек – 100 гр.

Брынза – 225 гр.

Соль морская – 1 ч.л.

Чеснок – 2 зуб.

Перец болгарский желтый – 1 шт.

Помидоры черри – 250 гр.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Орегано сушеный – 1 ч.л.

Горчица – 0,5 ч.л.

Уксус красный винный – 60 мл.

Масло оливковое или подсолнечное – 125 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Овощи помойте. Огурцы нарежьте дольками. Болгарский перец помойте, разрежьте пополам, очистите от семян и перегородок и нарежьте кубиками.

Шаг 2. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами. Помидоры черри разрежьте пополам. Смешайте овощи в объемной миске.

Шаг 3. Сделайте заправку для салата. Измельчите чеснок ножом или пропустите через пресс. Соедините в миске измельченный чеснок, сушеный орегано, горчицу, винный уксус, соль и молотый перец. Затем тонкой струйкой введите в заправку оливковое масло, хорошо перемешайте.

Шаг 4. Полейте измельченные овощи заправкой и перемешайте.

Шаг 5. Брынзу нарежьте кубиками, из оливок удалите косточки и нарежьте их колечками. Добавьте сыр и оливки в салат, дайте ему время, чтобы овощи пропитались специями и затем подавайте к столу.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой

Салат с крабовыми палочками можно назвать популярным и доступным салатом. Он имеет довольно приятный не слишком насыщенный вкус, а также несмотря на свою легкость им можно хорошо наесться.

Время готовки: 25

Время приготовления: 15 мин

Порций – 5-6

Ингредиенты:

Палочки крабовые – 240 гр.

Майонез – для заправки.

Кукуруза консервированная – 340 гр.

Соль – по вкусу.

Яйца куриные – 3 шт.

Лук – 150 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С лука снимите шелуху и мелко нарежьте ножом.

Шаг 2. Измельченный лук залейте крутым кипятком и оставьте на 10 минут. Затем промойте его холодной водой и откиньте на дуршлаг, дождитесь, пока жидкость полностью стечет.

Шаг 3. Крабовые палочки очистите от оболочки и нарежьте мелкими кубиками.

Шаг 4. Куриные яйца сварите вкрутую, остудите, очистите и натрите на крупной терке.

Шаг 5. В миске смешайте крабовые палочки, консервированную кукурузу, яйца и репчатый лук. Посолите по вкусу и перемешайте ингредиенты.

Шаг 6. Заправьте салат майонезом, перемешайте.

Шаг 7. Салат можно подавать к столу на общем блюде или при помощи кулинарного кольца сформировать отдельные порции.

Праздничный салат с курицей и ананасом

Курица и ананасы дают вместе очень вкусный и сочный результат будь то салат или запеченное блюдо. Чтобы приготовить салат можно взять вареное или копченое куриное филе.

Время готовки: 45

Время приготовления: 25 мин

Порций – 5

Ингредиенты:

Яйца куриные – 4 шт.

Сыр – 200 гр.

Майонез – для заправки.

Филе куриное – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Ананасы консервированные – 500 гр.

Орехи грецкие – 0,5 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриную грудку среднего размера обмойте, отварите в подсоленной воде, оставьте до полного остывания в бульоне, затем нарежьте небольшими кубиками.

Шаг 2. На крупной или средней терке натрите сыр.

Шаг 3. Ядра грецких орехов порубите ножом. С консервированных ананасов слейте сок и нарежьте их небольшими кубиками.

Шаг 4. Куриные яйца отварите 8-10 минут с момента закипания воды, остудите их в холодной воде, очистите от скорлупы и нарежьте кубиками. Заправьте салат майонезом, перемешайте его.

Шаг 5. Салат соберите на плоской тарелке. Установите на нее кулинарное кольцо, выложите в него салат, утрамбуйте, сверху промажьте майонезом и просыпьте измельченным грецкими орехами.

Шаг 6. Аккуратно уберите кулинарное кольцо и салат готов, можно подавать его к столу.

Очень вкусный салат с консервированным тунцом

Салат с тунцом – очень сытное и питательное блюдо, особенно если включить в его состав яйца, авокадо или фасоль, а также заправить майонезом. К тому же такую закуску можно еще и интересно подать, что придаст нарядный вид Вашему праздничному столу.

Время готовки: 45

Время приготовления: 45 мин

Порций – 6-8

Ингредиенты:

Картофель – 250 гр.

Фасоль стручковая – 500 гр.

Перец красный сладкий – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Яйца – 2 шт.

Тунец консервированный – 2 банки.

Микс салата – 200 гр.

Маслины – 100 гр.

Для заправки:

Чеснок – 1 зуб.

Уксус белый винный – 2 ст.л.

Масло оливковое – 100 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картофель помойте и отварите в мундире в подсоленной воде. Затем очистите и нарежьте кружочками.

Шаг 2. Фасоль помойте, срежьте кончики и отварите в подсоленной воде в течение 5-8 минут. Затем откиньте ее на дуршлаг и обдайте холодной водой, чтобы она не потеряла свой яркий цвет.

Шаг 3. Болгарский перец помойте и отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекайте перцы до румяного цвета, затем поместите их в целлофановый пакет и оставьте на 10 минут. Далее перец очистите от семян и нарежьте полосками. Помидоры помойте и нарежьте кружочками.

Шаг 4. Яйца сварите вкрутую, очистите и нарежьте четвертинками. С консервированного тунца слейте сок и просушите рыбу на бумажных салфетках.

Шаг 5. Приготовьте заправку. Смешайте винный уксус, оливковое масло, измельченный чеснок, соль и молотый перец.

Шаг 6. В салатницу выложите салатный микс, нарезанные овощи, яйца, маслины и тунца, полейте салат заправкой, аккуратно перемешайте и подавайте к столу.

Простой и вкусный салат «Гранатовый браслет»

Элегантный и красивый салат для украшения праздничного стола. Он имеет необычный вид и оригинальный вкус. В нем сочетаются разные продукты и получается интересный вкус, который раскрывается все больше и больше с каждой ложкой.

Время готовки: 60

Время приготовления: 30 мин

Порций – 6-8

Ингредиенты:

Филе куриное – 300 гр.

Лук – 150 гр.

Картошка – 300 гр.

Масло растительное – для жарки.

Свекла – 300 гр.

Орехи грецкие – 50 гр.

Гранат – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Майонез – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности, остудите мясо в бульоне.

Шаг 2. Картофель помойте и сварите в мундире.

Шаг 3. Свеклу помойте и сварите в отдельной кастрюле в мундире.

Шаг 4. Репчатый лук очистите от шелухи и мелко нарежьте.

Шаг 5. Остывшее куриное филе нарежьте кубиками.

Шаг 6. На растительном масле обжарьте лук до золотистого цвета.

Шаг 7. Далее добавьте к луку куриное мясо, посолите по вкусу и обжарьте.

Шаг 8. Свеклу очистите и натрите на крупной терке.

Шаг 9. Грецкие орехи измельчите в блендере.

Шаг 10. Измельченные орехи и свеклу смешайте и посолите по вкусу.

Шаг 11. Когда картофель остынет, очистите от кожуры и натрите на мелкой терке.

Шаг 12. Из граната извлеките зерна.

Шаг 13. В центре плоского блюда поставьте стакан, вокруг него выложите картофель, промажьте слой майонезом.

Шаг 14. На картофель выложите слой из курицы и лука, промажьте его майонезом.

Шаг 15. Далее сделайте слой из свеклы и орехов, смажьте его майонезом.

Шаг 16. Сверху положите зерна граната и аккуратно уберите стакан.

Шаг 17. Салат «гранатовый браслет» подавайте в охлажденном виде.

Как приготовить салат «Гнездо глухаря» на день рождения?

Простой набор продуктов, но зато какой интересный внешний вид. Кроме того, такое сочетание ингредиентов нравится подавляющему большинству людей. Название салата говорит само за себя.

Время готовки: 80

Время приготовления: 50 мин

Порций – 5-6

Ингредиенты:

Филе куриное – 500 гр.

Яйца куриные – 5 шт.

Картошка – 500 гр.

Лук – 100 гр.

Огурцы – 250 гр.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Майонез – для заправки.

Масло растительное – для жарки.

Яйца перепелиные – 3-4 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности, затем остудите.

Шаг 2. Когда мясо остынет, нарежьте его мелкими кубиками.

Шаг 3. Репчатый лук очистите и мелко нарежьте.

Шаг 4. Лук переложите в миску, залейте его крутым кипятком и оставьте на 10 минут. После этого слейте воду и промойте лук.

Шаг 5. Картофель хорошо помойте, очистите, натрите на терке для корейской моркови или нарежьте тонкой соломкой.

Шаг 6. Пожарьте картофель на растительном масле небольшими порциями, тогда он получится хрустящим и рассыпчатым.

Шаг 7. Огурцы помойте и нарежьте брусками.

Шаг 8. Куриные яйца сварите вкрутую, отделите белки от желтков. Белки натрите на мелкой терке.

Шаг 9. Зелень помойте и мелко порубите ножом.

Шаг 10. Часть жаренного картофеля отложите для украшения. В миске смешайте картофель, огурцы, куриное филе, белки и лук, посолите по вкусу.

Шаг 11. Заправьте салат майонезом.

Шаг 12. Для красивой подачи переложите салат в миску, середину засыпьте рубленой зеленью, по краям разложите жареный картофель.

Шаг 13. В центр на зелень, положите вареные перепелиные яйца.

Простой и вкусный рецепт салата «Грибная поляна»

Очень красивый и бесподобно вкусный салат «Грибная поляна» для застолья по случаю Дня рождения. Он даже чем-то похож на торт, для его украшения лучше всего подойдут плотные мелкие грибы.

Время готовки: 80

Время приготовления: 60 мин

Порций – 8

Ингредиенты:

Филе куриное – 1 шт.

Картофель – 2 шт.

Зелень – по вкусу.

Морковка – 1 шт.

Яйца куриные – 3 шт.

Шампиньоны консервированные целые – 1 банка.

Майонез – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые ингредиенты для салата. Куриную грудку отварите до готовности в подсоленной воде, по желанию можно также добавить лавровый лист и перец горошком. По отдельности сварите яйца, картофель и морковь.

Шаг 2. Для сборки салата возьмите глубокую круглую или квадратную миску, застелите ее пищевой пленкой.

Шаг 3. Для начала выложите целые консервированные шампиньоны шляпками вниз.

Шаг 4. Зелень помойте и мелко порубите ножом, всыпьте ее поверх грибов.

Шаг 5. На зелени сделайте тонкую сеточку из майонеза.

Шаг 6. Вареную морковку натрите на терке и выложите следующим слоем, слегка посолите и смажьте майонезом.

Шаг 7. Вареное куриное мясо нарежьте кубиками, выложите поверх морковного слоя, также промажьте майонезом.

Шаг 8. Затем сделайте слой из тертого вареного яйца, нанесите сверху майонезную сетку.

Шаг 9. Далее натрите картофель на терке и положите его поверх яичного слоя, посолите по вкусу, сверху нанесите майонез.

Шаг 10. Когда салат будет собран, поставьте его для пропитки в холодильник. Перед подачей аккуратно переверните миску и снимите пищевую пленку. Салат «Грибная поляна» готов.

Невероятно красивый салат «Подсолнух» с чипсами

Салат «Подсолнух» из разряда красивых и вкусных. Такое блюдо здорово разнообразит праздничное меню и привлечет к себе всеобщее внимание. Для его оформления возьмите консервированную кукурузу, маслины и овальные картофельные чипсы.

Время готовки: 65

Время приготовления: 45 мин

Порций – 6-8

Ингредиенты:

Филе куриное – 300 гр.

Кукуруза консервированная – 400 гр.

Яйца куриные – 3 шт.

Шампиньоны маринованные – 200 гр.

Морковь – 200 гр.

Лук репчатый – по вкусу.

Маслины – по вкусу.

Чипсы – для украшения.

Соль – по вкусу.

Майонез – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Морковку помойте, сварите, затем очистите.

Шаг 2. Куриное филе нарежьте мелкими кубиками.

Шаг 3. Обжарьте куриное мясо на растительном масле до готовности, посолите по вкусу.

Шаг 4. Вареную морковь натрите на терке.

Шаг 5. Куриные яйца сварите вкрутую, очистите от скорлупы и натрите на мелкой терке.

Шаг 6. Консервированные шампиньоны нарежьте мелкими кусочками.

Шаг 7. Репчатый лук нарежьте полукольцами, залейте на 10 минут кипятком, затем промойте холодной водой. Это позволит избавиться от горечи.

Шаг 8. Для сборки салата возьмите плоскую тарелку. Первым слоем выложите обжаренное куриное мясо, промажьте его небольшим количеством майонеза.

Шаг 9. Далее на филе выложите морковный слой, нанесите на него майонез.

Шаг 10. Затем положите равномерным слоем измельченные шампиньоны. Смажьте слой майонезом.

Шаг 11. На грибной слой выложите лук.

Шаг 12. Следующим слоем положите тертые на терку яйца, смажьте их майонезом.

Шаг 13. Засыпьте салат консервированной кукурузой.

Шаг 14. По кругу разложите чипсы. Маслины разрежьте пополам и разложите по салату, они будут напоминать семечки на «Подсолнухе». Перед подачей охладите салат в холодильнике.

Салат с креветками и авокадо на праздничный стол

Легкий и изысканный салат, который к тому же просто готовится. Главное правильно выбрать креветки и спелое авокадо. Раньше креветки считались деликатесом и очень редко появлялись на столах, сейчас же их можно найти в каждом магазине.

Время готовки: 15

Время приготовления: 15 мин

Порций – 2-3

Ингредиенты:

Креветки – 150 гр.

Авокадо – 1 шт.

Яйца куриные – 2 шт.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Чеснок – 1 зуб.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сметана – 100 мл.

Соус соевый – 1 ч.л.

Зелень – 1 пучок.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и срежьте кожуру. Мякоть авокадо нарежьте кубиками.

Шаг 2. Яйца сварите вкрутую, остудите, снимите скорлупу и нарежьте их кубиками.

Шаг 3. Зелень помойте и порубите ножом, добавьте ее в миску. Можно использовать шпинат, рукколу или листья салата.

Шаг 4. Креветки очистите и жарьте в течение 1-2 минут на растительном масле.

Шаг 5. Сметану смешайте с соевым соусом и молотым перцем.

Шаг 6. Добавьте полученный соус в салат, перемешайте и вкусная закуска готова.

Салат с кальмарами, яйцом и огурцом

Салат с кальмарами, яйцом и огурцом получается сытным, но сочным. Если Вы любите вкусные и сбалансированные по составу блюда, то Вам точно следует попробовать эту замечательную закуску. В праздник и будни такой салат будет кстати.

Время готовки: 25

Время приготовления: 25 мин

Порций – 4-6

Ингредиенты:

Кальмары – 500 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Огурцы – 200 гр.

Соль – по вкусу.

Горошек консервированный – 340 гр.

Яйца куриные – 3 шт.

Мясо краба – 200 гр.

Зелень – по вкусу.

Майонез – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тушки кальмаров очистите, опустите в кипящую воду и варите 2-3 минуты.

Шаг 2. Затем остудите кальмаров и нарежьте тонкой соломкой.

Шаг 3. Огурцы помойте и нарежьте тонкими брусками.

Шаг 4. Крабовое мясо нарежьте небольшими кубиками.

Шаг 5. Зелень помойте, просушите и мелко порубите ножом.

Шаг 6. Куриные яйца варите 10 минут от закипания, затем залейте холодной водой, остудите, очистите от скорлупы и натрите на мелкой терке.

Шаг 7. В салатнице смешайте все измельченные ингредиенты, также выложите консервированный горошек, посолите и приправьте по вкусу.

Шаг 8. Добавьте в салат майонез, перемешайте.

Шаг 9. Подавайте салат в общем блюде или порционно.