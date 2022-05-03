Как грузоперевозки могут помочь справиться с кризисом?

Одним из самых неприятных последствий кризиса является сокращение рабочих мест и следующие за этим массовые увольнения. Именно растущая безработица усугубляет и без того непростую финансовую ситуацию в большинстве стран. Неожиданное решение данной проблемы предложили специалисты по железнодорожным перевозкам. Они отметили, что вложение денег в новые проекты железнодорожного строительства может помочь справиться с кризисом.

Преимущества железнодорожных перевозок

По мнению специалистов, строительство новых железнодорожных путей во все времена оказывало стимулирующее воздействие на экономическую ситуацию в разных странах. Например, открываются пути для новых инвестиций, привлекается свежий капитал, расширяются возможности для развития малого и среднего бизнеса. Подобные проекты задействуют огромное количество новых рабочих мест, что не может не снизить огромные показатели безработицы.

Современные грузоперевозки железнодорожным транспортом обладают следующими преимуществами:

возможность доставки грузов независимо от погодных условий;

доступная цена;

высокая грузоподъемность подвижного состава;

стабильность и налаженность транспортных рейсов;

надежная защита груза;

прозрачность с возможностью постоянно контролировать перемещение груза;

универсальность;

оперативность;

удобство погрузки/разгрузки груза.

С помощью железнодорожных грузоперевозок можно легко и быстро перевозить большое количество различных грузов на любые расстояния. Такой способ транспортировки пользуется популярностью во всем мире. Кроме этого, железнодорожные грузоперевозки отлично сочетаются с авто, морским и воздушным типами перевозок.

Железнодорожные перевозки помогут выйти из кризиса

Помимо строительства новых железных дорог, специалисты рекомендуют государству взять под свой контроль обновление транспорта. Вложение средств в замену старых, отживших срок своей службы, вагонов, на новые, может привести к существенному повышению качества и доходности железнодорожных грузоперевозок, что положительно отразиться на экономике в целом.

Если бы государство поддерживало подобные проекты, а банки выдавали ссуды на покупку нового подвижного состава на льготных условиях, то грузоперевозки могли бы стать оздоравливающим фактором в кризисное время. Специалисты по грузоперевозкам в этом уверены, как уверены в том, что хорошее автострахование выручит в любой ситуации.