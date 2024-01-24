Матнакаш: домашний армянский хлеб

Румяный матнакаш — традиционный армянский хлеб с пористым мякишем и хрустящей корочкой. Рецептом такой выпечки недавно поделилась Алина Фуди, популярный кулинарный блогер. Она поведала все секреты приготовления матнакаша.

Важный нюанс. Чтобы ваша выпечка действительно была схожа с армянской, обязательно сделайте характерный для матнакаша рисунок. Овал с 2 продольными полосами на поверхности хлеба максимально приблизит вас к оригиналу.

Как правильно испечь аппетитный матнакаш: важная рекомендация

Для получения румяной корочки, что будет сильно хрустеть, следует приготовить специальную мучную заварку. Для этого вам понадобится вода, совсем немного муки, сахара и соли. К тому же использовать заварку следует не всю. Достаточно будет 3–4 ст. л. готовой смеси.

Ингредиенты

Вода420 мл Пшеничная мука430 г Соль1 ч. л. Сахар1 ч. л. Сухие дрожжи1 ч. л. Подсолнечное масло3 ст. л.

Приготовление

В большую емкость вливаем 320 мл теплой воды (не горячей). Всыпаем 1 ч. л. сахара и сухие дрожжи. Добавляем 60 г пшеничной муки. Перемешиваем всё. Накрываем смесь пленкой. Отправляем в тепло на 20 минут.В миску всыпаем 360 г пшеничной муки. Добавляем 1 ч. л. соли. Перемешиваем. Постепенно добавляем сухие ингредиенты в дрожжевую смесь. Замешиваем мягкое тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Вымешиваем тесто на рабочей поверхности. Чтобы руки к нему в начале не прилипали, смазываем их подсолнечным маслом. Округляем тесто. Помещаем его в миску, смазанную маслом. Накрываем тесто пищевой пленкой. Отправляем на 60 минут в тепло. За это время обминаем его один раз, чтобы оно вышло безумно воздушным.Смазываем пергамент подсолнечным маслом. Помещаем на него тесто. Накрываем его пленкой. Оставляем его отдохнуть на 15 минут при комнатной температуре. Готовим мучную заварку. Вливаем в сотейник 100 мл воды. Всыпаем 1 ч. л. пшеничной муки. Добавляем 1 щеп. соли и такое же количество сахара. Перемешиваем все ингредиенты.Отправляем сотейник на огонь. Прогреваем его содержимое на умеренном огне, активно помешивая. Держим сотейник на огне до получения вязкой однородной массы.Аккуратно растягиваем тесто, придавая ему форму овала. Смазываем его поверхность 4 ст. л. мучной заварки. Отступаем 3–4 см от края и рисуем на тесте овал. В середине полученной фигуры чертим 2 продольные полосы. Снова накрываем тесто полотенцем или пищевой пленкой. Оставляем его на 15 минут при комнатной температуре.Разогреваем духовку с противнем до 230 градусов. На ее дно помещаем огнеупорную емкость, наполненную 100–150 мл кипящей воды, для получения пара.На горячий противень переносим пергамент с тестом. Отправляем его в разогретый духовой шкаф на 15–18 минут.

Алина Фуди предупреждает, что нужно следить за корочкой хлеба, так как она может очень быстро зарумяниться. Потому блогер советует первые 5 минут выпекать матнакаш при 230 градусах, а потом убавить нагрев. Снижаем температуру до 200 градусов. А далее выпекаем хлеб еще приблизительно 10 минут. И помните, что всегда следует ориентироваться на мощность своего духового шкафа.