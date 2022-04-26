Как использовать лосьон CBD?

Каннабидиол (КБД) по-прежнему чаще всего используется в виде масла, но местные продукты КБД становятся все более популярными по целому ряду причин. Местные средства CBD обеспечивают местное облегчение, а также улучшают общий вид и здоровье кожи. Таким образом, актуальные продукты CBD предоставляют вам различные преимущества и товары в одном. Можете ли вы использовать лосьон CBD для местного применения от боли? Подробнее читайте в этой статье.

Композиции CBD для местного применения и масла CBD также различаются. Экстракты трав, эфирные масла и витамины являются обычными ингредиентами для ухода за кожей, включаемыми в составы для местного применения. Естественно, вы хотите избежать неприятных компонентов.

КБР и кожа

Каннабидиол (КБД) — один из нескольких непсихоактивных каннабиноидов или фитохимических веществ, содержащихся в каннабисе. Другим важным каннабиноидом является тетрагидроканнабинол (ТГК), который отвечает за хорошо известный каннабисный «кайф». Растения каннабиса, как марихуана, так и конопля, являются членами семейства каннабиса. В отличие от марихуаны, конопля содержит 0,3% ТГК или меньше, согласно федеральному законодательству США. Из-за этого и других факторов конопля обычно используется для выращивания и экстракции КБД.

CBD, полученный из растений конопли, можно использовать для изготовления ряда продуктов CBD, включая чистые масляные настойки CBD, сладости, такие как жевательные конфеты CBD, и, конечно же, местные средства CBD. Продукты CBD, будь то местные или пероральные, не вызывают «кайфа», который делают медицинские препараты марихуаны, содержащие THC.

Что такое лосьон CBD?

CBD для местного применения является работой Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA с тех пор, как в 2018 году на федеральном уровне были одобрены законопроектом о фермах продукты с CBD, полученные из конопли. Кремы, бальзамы, мази, лосьоны и трансдермальные пластыри являются примерами насыщенных CBD темы. Они предназначены для нанесения непосредственно на кожу для уменьшения боли на поверхностном уровне, а также, при определенных обстоятельствах, для облегчения более глубокой мышечной боли, расслабления или сна. Крем CBD — это просто крем для местного применения, наполненный CBD. Чтобы кожа оставалась влажной, большинство высококачественных лосьонов для здоровья и красоты содержат наполовину масло и наполовину воду. Некоторые местные средства CBD могут дополнительно содержать небольшие каннабиноиды, терпены или полезные для кожи вещества, такие как витамин Е или алоэ. Если вы страдаете от проблем с кровяным давлением, проверьте кровяное давление масла cbd.

Как использовать лосьон CBD?

Одним из самых заманчивых аспектов тематических средств CBD является то, насколько просто начать их использовать. После определения источника дискомфорта, боли или другого недомогания пользователь может просто нанести местное средство по мере необходимости, как лосьон. Это правда, что использование кремов CBD для местного применения отличается от использования лосьона тем, что необходимо знать, сколько миллиграммов содержится в лосьоне для тела CBD, чтобы использовать его надлежащим образом. Местное средство с низким содержанием КБД может быть менее эффективным, чем средство с более высокой концентрацией КБД. Однако, как и в случае с любым другим лекарством, лучше всего начинать с минимально возможной дозы. Затем постепенно увеличивайте количество крема CBD, который вы используете, пока ваша терапевтическая доза не станет подходящей. Если у вас есть собака, страдающая от боли в суставах, проверьте CBD от боли в суставах у собак.