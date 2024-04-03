Описание приготовления:

Калачики получаются очень вкусные! Подавайте к столу пышные калачики с любимым джемом или сиропом. Берите на заметку рецепт!

Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко Блюдо: Выпечка

Состав / Ингредиенты:

Мука 500 Грамм

Молоко 250 Миллилитров

Сахар 3 Ст. ложки

Дрожжи сухие 8 Грамм

Масло сливочное 50 Грамм

Соль 1/2 Чайных ложки

Растительное масло 300 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

436 ккал

Калорийность

6 г

Белки

30 г

Жиры

35 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Калачики на молоке»

Все ингредиенты выложите на стол перед приготовлением. Молоко должно быть теплым (35-37 градусов).

В просторную миску залейте теплое молоко, добавьте сахар, соль и дрожжи. Перемешайте.

Просейте муку.

Залейте растопленное сливочное масло.

Замесите мягкое, не прилипающее к рукам тесто, которое округлите в миске, накройте кухонным полотенцем и оставьте в покое на час.

Тесто через час заметно увеличилось в объеме.

От теста отделяйте небольшие части (вес примерно 60 грамм), сначала скатайте из них шарики, а затем продавите в каждом отверстие и расширьте его, формируя заготовки калачиков.

В сотейнике разогрейте на среднем огне растительное масло и аккуратно опустите часть заготовок — обжарьте их со всех сторон до увеличения в объеме и появления аппетитного золотистого оттенка.

Готовые калачики сначала выложите на бумажные салфетки, избавляясь от излишков растительного масла.

Перед подачей присыпьте немного калачики сахарной пудрой.