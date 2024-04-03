Описание приготовления:
Калачики получаются очень вкусные! Подавайте к столу пышные калачики с любимым джемом или сиропом. Берите на заметку рецепт!
Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко Блюдо: Выпечка
Состав / Ингредиенты:
- Мука 500 Грамм
- Молоко 250 Миллилитров
- Сахар 3 Ст. ложки
- Дрожжи сухие 8 Грамм
- Масло сливочное 50 Грамм
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Растительное масло 300 Миллилитров
Количество порций 4
Калорийность
436 ккал
Калорийность
6 г
Белки
30 г
Жиры
35 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Калачики на молоке»
Все ингредиенты выложите на стол перед приготовлением. Молоко должно быть теплым (35-37 градусов).
В просторную миску залейте теплое молоко, добавьте сахар, соль и дрожжи. Перемешайте.
Просейте муку.
Залейте растопленное сливочное масло.
Замесите мягкое, не прилипающее к рукам тесто, которое округлите в миске, накройте кухонным полотенцем и оставьте в покое на час.
Тесто через час заметно увеличилось в объеме.
От теста отделяйте небольшие части (вес примерно 60 грамм), сначала скатайте из них шарики, а затем продавите в каждом отверстие и расширьте его, формируя заготовки калачиков.
В сотейнике разогрейте на среднем огне растительное масло и аккуратно опустите часть заготовок — обжарьте их со всех сторон до увеличения в объеме и появления аппетитного золотистого оттенка.
Готовые калачики сначала выложите на бумажные салфетки, избавляясь от излишков растительного масла.
Перед подачей присыпьте немного калачики сахарной пудрой.