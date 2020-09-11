Как избавиться от Наркотической зависимости

В самых разнообразных странах есть собственные системы работы с людьми с зависимыми расстройствами. Страна все еще пытается создать такую систему, хотя еще есть различные возможности. Одно из них — это сообщества, сделанные частными лицами или католическими организациями, которые получают какую-то определенную поддержку от страны — физические лица, муниципалитеты, фонды Европейского Союза. А если вас интересует лечение наркомании Павлоград, переходите на сайт trezvost.com.ua.

Эти сообщества работают, чтобы помочь людям, которые прекратили принимать хмельной напиток или наркотики, вернуться к жизни. Это довольно длинный путь, который только начинается в излечении людей с аддиктивными заболеваниями: люди потеряли не только родственников, друзей, дом, но и социальные способности — общаться, работать, беспокоиться о себе. Большинство таких сообществ, иногда даже протестуя со стороны здешних обитателей, селятся в деревне.

Шажок за шажком

Государственное учреждение «Апсиспрендимас» создано в 2000 году усилиями профессиональных мастеров, активно работающих в данной сфере. Находится в Укмергском районе, в деревне Ленас. Одна из сказанных активистов — Светлава Заивей, руководитель проектов этого заведения.

Усилиями Светланы и директора заведения Виталия Зайвея была создана программа социальной реабилитации и интеграции, длительность которой составляет 53 недели. Он состоит из 5 этапов: адаптивный, мотивационный, развитие просоциальных ценностей, волонтерство и помощь, интеграция. У каждого уровня есть конкретные цели, после которых человек переходит на очень высокий уровень, приобретая больше свободы и ответственности, и это само по себе считается мотивирующим аргументом. Программа научно обоснована, проверена специалистами Вильнюсского педагогического университета (ныне Литовский университет педагогических наук).

Вообще-то, на начальной стадии студенты свыкаются к порядку и дисциплине института, на втором шаге — создают мотивацию, на третьем шаге — проходят программу самопознания, социально ориентированную ценностную ориентацию. Научитесь одолевать стрессовые ситуации, выражать свои чувства, изучать проблемы и стратегии разрешения конфликтных ситуаций. На четвертом шаге ученик приобретает большую самодостаточность и учится быть помощником сотрудника. Некоторые люди, удачно завершив программу и почувствовав собственное призвание, продолжают работать или заниматься волонтерством в данной области. Пятый, последний этап — интеграция, когда человек готов вернуться в общество.

С другого этапа человек может встретить близких, попытаться восстановить нарушенные отношения. Однако не сразу — сначала это происходит в реабилитационном центре одновременно с социальным работником, позднее можно отправиться домой на 1 день в сопровождении социального работника.

Практически никто не хочет лечиться

Г-жа Зайвей сказала, что первоначальная идея заключалась в том, чтобы заняться реабилитацией детей и молодежи, потому как сама она несколько лет занималась социальной работой с детьми. Впрочем с несовершеннолетними нельзя обращаться без согласия родителей, по этой причине детям понадобилось ждать, по этой причине теперь принимаются люди разных возрастов.

«Впрочем людей, которые хотят лечиться, не очень много, часто обращаются те, кому грозит лишение свободы», — сказал наш собеседник, подчеркнув, что в работе с детьми есть и иные невидимые детали, не только юридические. не имеют ничего, находятся на чьей-то иждивенце, непонятны в молодом возрасте и боятся смерти.

С другой стороны, по словам женщины, аддиктивные болезни тяжёлые, лечение долгое, и не любой человек, независимо от возраста, может это выдерживать. Светлана выделила, что психологическое изменение очень не просто — человеку приходится создавать себя фактически снова.

Впрочем, по словам собеседника, людям с зависимостью не следует сталкиваться с обществом — подавляющее большинство из нас не в состоянии поменять собственные стереотипы мышления и поведения, даже в том случае, если мы понимаем, что они мешают нам жить. «В конце концов, кто в действительности трезвый человек? Тот, кто думает про то, что говорит, слышит, что ему говорят, не меняет собственного мнения, регулярно работает, прикладывает усилия, улучшается. Навряд ли мы найдем много этих людей в нашем социально незащищенном обществе. В сущности, это скорее стремление », — сказал С.Зайвей.

По словам собеседника, списывать со счётов людей с зависимыми расстройствами невозможно — им необходимо дать право меняться и быть признанными обществом. Даже общество людей, удачно прошедших помощь, не встречает с распростертыми объятиями, так как они их не понимают, не знают, как к ним относиться, и, разумеется, помнят их по-другому.