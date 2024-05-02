Традиционный десерт к Пасхе: как приготовить классический творожник

Ароматный, нежный творожник украсит праздничный стол.

Пасха – это праздник, который собирает за столом всю семью, поэтому традиционно хозяйки готовили самые вкусные блюда. Творожник — одно из традиционных угощений, которое любили готовить наши бабушки и мамы, передавая рецепт из поколения в поколение. Своим способом приготовления этого блюда поделилась и кулинарный блогер Юлия Симончук.

Традиционный творожник к Пасхе

Ингредиенты на форму диаметром 20 см:

мука — 225 гр;

сахарная пудра — 120 гр;

какао — 25 гр;

разрыхлитель — 1 ч. л;

соль — 1/2 ч. л;

ванильный сахар — 1ч. л;

масло — 160 гр.

Для сырной массы:

творог — 600 гр;

яйца — 3 шт;

ванильный сахар — 1/2 ч. л;

сахарная пудра — 100 гр;

крахмал кукурузный — 20 гр;

изюм — 80–100 гр.

Способ приготовления:

Сначала готовим творожную массу. К творогу добавить яйца, сахарную пудру, ванильный сахар и перебить блендером до однородности. Изюм залить кипятком чтобы набух, процедить, и перед выкладкой в ​​творожную массу перемешать с крахмалом. Учтите, что в творожную массу изюм нужно добавлять уже непосредственно перед тем, как выливать ее в форму.

Для основы все сухие ингредиенты смешать в посуде, натереть масло на терку и руками все перетереть в крошку.

На дно разъемной формы застелить пергамент, бока смазать маслом и выложить больше половину крошки. Затем отправить туда всю творожную массу, а сверху — остальную крошку.

Отправить форму в разогретую до 180 градусов духовку на 35–40 минут.

Дать творожнику остыть и поставить еще на несколько часов в холодильник.

Читайте также:

Сырники с необычным ингредиентом: рецепт вкусного блюда на завтрак

Банановые сырники: рецепт легкого и нежного десерта

Сырники со шпинатом: простой рецепт блюда с новым вкусом