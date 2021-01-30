Как изготавливают изделия из резины?

Резина — широко распространённый материал. Производитель резины завод Эластомер и другие предприятия используют её для изготовления различных изделий. Они востребованы в промышленности и в быту.

Что такое резина?

Это слово имеет латинское происхождение. В переводе оно трактуется как «смола». Действительно, этот материал имеет тёмный цвет, он довольно эластичен. Основой служит каучук, проходящий специальную обработку. Он может быть природного или искусственного происхождения. Пластичность каучуков обусловлена их микроскопическим строением.

Прочность и пластичность резины позволяет изготавливать из неё множество полезных изделий, использующихся в коммерческих и частных целях. Однако ввиду физических свойств применение резиновых изделий ограничено при особо низких температурах.

Приготовление резиновых смесей

Для достижения необходимых характеристик к каучуку добавляются различные компоненты, так как в чистом виде этот материал «ползёт» при комнатной температуре. Чтобы добиться пригодного для изготовления РТИ состояния, составляют резиновые смеси. В них, помимо основного каучукового сырья, могут быть добавлены такие элементы:

вулканизирующие компоненты;

катализаторы вулканизации;

наполнители;

пластификаторы;

пигменты.

В качестве первых выступают сера, цинковые оксиды, нитросоединения. Альтернативой цинковым оксидам выступают оксиды магния. Также могут быть использованы вещества, препятствующие старению резины.

Формование резино-технических изделий

Получение полуфабрикатов требуемой формы происходит методами прессования и литья. При прессовании используются гидропрессы. Для группы изделий подготавливаются пресс-формы, придающие им заданные габариты.

Прессование может быть высокотемпературным и холодным. При высокотемпературном методе формовка протекает с вулканизацией. Если процесс проходил в холодном состоянии, вулканизации подвергают готовые РТИ.

Более совершенным методом считается литьё под давлением. Форма наполняется подогретой смесью. Смесь приобретает параметры, заданные этой формой. Стенки заготовки могут быть армированы различными материалами. Это проволока, нить из капрона или стекла. Армирование придаёт изделию дополнительную прочность.

Существует ещё один способ придания формы РТИ. Он используется для сложных изделий. Он заключается в последовательной намотке на пустотелый стержень. При этом сочетаются слои резиновой смеси и армирующих компонентов.