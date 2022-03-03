Инфографика — от песка до стекла, как изготавливаются стеклянные бутылки.

ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛЯННЫХ БУТЫЛОК

Качественное производство стеклянных бутылок обеспечит вас очень привлекательной и безопасной тарой для хранения вашей продукции. Этапы производства стеклянных бутылок включают:

Загрузка капель расплавленного стекла в формы с помощью очень осторожного процесса воронки

Затем перегородка начинает процесс оседания, позволяя сжатому воздуху поступать в форму, формируя горловину и конец контейнера.

Затем плунжер перемещается в отделку, чтобы прижать стекло к форме в процессе встречного удара, формируя заготовку.

Форма открывается, и кольцо горлышка удерживает стеклянный контейнер, переворачивая его для этапа выдувания, чтобы подготовиться к следующему этапу.

Этапы повторного нагрева гарантируют, что температура заготовки совпадает с внутренней температурой стекла для сглаживания и равномерного распределения стекла, чтобы предотвратить поломку.

Последний удар выполняется, чтобы равномерно прижать стекло к форме для выдувания, чтобы завершить форму.

Новая стеклянная бутылка вынимается из формы и переносится на охлаждающую плиту.

Затем с охлаждающей плиты стеклянная бутылка перемещается по конвейеру для упаковки и подготовки к доставке.

Для производства стеклянных бутылок наилучшего качества необходимо регулярно контролировать температуру, чтобы убедиться, что в процессе изготовления и формования стекла используется постоянная температура. В процессе охлаждения или вскоре после него должны быть предусмотрены этапы контроля качества для поиска дефектов до их отправки клиентам. Некоторые производители используют глазные блоки управления для обнаружения дефектов, а также для проверки человеком.

Процесс упаковки должен обеспечивать прочную тару для предотвращения повреждений во время транспортировки и транспортировки стеклянных бутылок.