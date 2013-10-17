Как купить неодимовые магниты?

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Применение магнитов на рыбалке

Охота и рыбалка поисковым магнитом: обзор опции использования инструмента. Настоящего мужчину не могут не привлекать такие занятия как охота и рыбалка. Действительно замечательно провести время с удочкой на берегу реки, особенно в зимнюю пору. Позже можно мечтать о теплом пледе в уютной домашней обстановке, но порой случаются непредвиденные ситуации. Расскажем об одной из таких. Если вам нужные неодимовые магниты по хорошей цене, то рекомендуем вам перейти на сайт http://magnet-blg.info/primenenie-magnitov/.

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Как сократить расход воды по счетчику

Когда моете посуду, не держите постоянно открытым кран, лучше наполните горящей водой таз, а для лучшего и быстрого полоскания поменяйте своё средство для мытья посуды на обычный горчичный порошок – и смывается быстро и для здоровья абсолютно безопасен, в то время, как средство для мытья посуды смывается в 10 раз дольше, а если остаётся на посуде, то очень вредит здоровью. Особенно это касается детской посуды.

Советы профессионалов по вопросу экономии воды касаются и личной гигиены, гораздо экономнее и гигиеничнее принимать душ, а не ванну, при этом пользоваться рассеивателем с большим количеством дырочек маленького диаметра.

Такие уловки, как прикрепление магнита на счётчик воды может и поможет вам отчасти сберечь средства, но, полученный за это штраф восстановит справедливость. Мы советуем беречь воду по настоящему, ведь это именно тот минерал, без которого жизнь на земле невозможна.