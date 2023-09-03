Легкий осенний салат с апельсинами и пастой за 30 минут

Надоели привычные блюда и захотелось чего-то нового? Попробуйте салат-пасту с апельсинами и творогом. Такое сочетание вкусов приятно удивит каждого.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Легкий летний салат с апельсинами и пастой – новый необычный вкус блюда, который точно не оставит вас равнодушными. Состав салата можно менять, экспериментировать с сырами (голубой, бри или жесткий), добавлять копченые колбасы или прошуто.

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Подавайте такое блюдо на обед или ужин и оставайтесь не только сытыми, но и удовлетворенными сочетанием вкусов и структур в салате.

Рецепт салат-пасты с апельсинами

Время: 25 минут

25 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 50 граммов макарон;

– 200 граммов микса салата;

– 1 апельсин;

– 30 граммов сыра;

– 1 чайная ложка каперсов;

– 30 граммов вяленых томатов;

– 20 граммов измельченных орехов;

– оливковое масло;

– бальзамический уксус;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Отвариваем макароны в подсоленной кипящей воде до готовности (время указано на упаковке).

Выкладываем микс салата, каперсы, томаты, половинку апельсина нарезаем кусочками. Из другой половинки выжимаем сок.

Далее добавляем отварную холодную пасту, кусочки сыра, смазываем растительным маслом, добавляем бальзамический уксус, соль, перец, орехи.

Приятного аппетита!

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