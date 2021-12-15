Как начать онлайн-торговлю?

Что такое онлайн-торговля акциями?
Онлайн-торговля акциями или онлайн-торговля — это покупка и продажа акций на онлайн-платформе. Воспользуйтесь отраслевым анализом, отчетами о сравнительном анализе и предложениями по улучшению вашей практики онлайн-торговли акциями.
Насколько безопасно торговать в Интернете?
Вот несколько мер безопасности, которые помогут вам обезопасить себя и не беспокоиться, чтобы вы могли сосредоточиться на инвестировании в нужные места:
- Знайте своего биржевого брокера. Убедитесь, что вы хорошо изучили свою торговую онлайн-платформу. Прежде чем делиться какой-либо своей личной информацией, проведите тщательное исследование и не игнорируйте никакие красные флажки. Вы можете обратиться к списку поставщиков учетных записей на официальных сайтах.
- Введите веб-адрес вручную. Чтобы избежать входа на поддельный или похожий веб-сайт, созданный мошенниками, введите веб-адрес своей торговой платформы в Интернете вручную в адресной строке.
- Изучите документ о политике конфиденциальности. Многие инвесторы часто пропускают скучные и длительные условия политики. Однако, когда дело доходит до онлайн-торговли, прочтите пункты политики конфиденциальности, чтобы избавить себя от множества неожиданных проблем.