Кексы классические

Кекс – это простое и вкусное решение для домашнего чаепития или праздника. Аппетитный десерт порадует вас своей воздушностью и нежностью. Есть разные варианты приготовления кекса. Лучшие из них ищите в нашей кулинарной подборке из десяти рецептов в духовке с пошаговыми фотографиями.

Классический кекс в домашних условиях

Классический кекс в домашних условиях – это вкусное и воздушное лакомство для домашнего стола или праздника, которое может приготовить каждый. Для этого воспользуйтесь нашим проверенным рецептом с пошаговыми фото. Порадуйте себя и близких аппетитным десертом.

Ингредиенты –+8 порц.

Мука 240 гр.

Яйцо куриное 3 шт.

Масло сливочное 175 гр.

Сахар-песок 150 гр.

Ванильный сахар 10 гр.

Разрыхлитель 1 ч.л.

Соль 1 щепотка

Сахарная пудра 3 ст.л.

Шаги 100 мин.

Классический кекс легко готовится в домашних условиях. Подготовим необходимые продукты по списку. Сливочное масло режем на кусочки и даем им немного размягчиться. В глубокой миске соединяем размягченное сливочное масло, сахар-песок и ванильный сахар. Взбиваем миксером до пышной однородной массы. Продолжаем взбивать массу и по одному разбиваем сюда куриные яйца. Отдельно просеиваем муку с разрыхлителем и высыпаем смесь в общую заготовку. Все это время продолжаем работать миксером. Вымешиваем однородное тесто. Перекладываем тесто в форму и ставим в духовку. Выпекаем угощение 60 минут при температуре 160°. Затем угощение достаем из формы и даем ему остыть, посыпаем сахарной пудрой. Классический кекс в домашних условиях готов. Угощайтесь!

Творожный кекс в духовке

Творожный кекс в духовке получается невероятно нежным и воздушным. Такой десерт составит отличную компанию чашечке горячего чая или кофе. Чтобы его приготовить, используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Украсьте ваш стол ароматной выпечкой.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Творог – 180 гр.

Мука – 180 гр.

Масло сливочное – 100 гр. + для смазывания формы.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 150 гр.

Ванилин – 2 гр.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерим необходимое количество всех ингредиентов.

Шаг 2. Выбираем подходящую для кекса форму для выпекания. Обмазываем ее сливочным маслом и присыпаем мукой.

Шаг 3. Взбиваем размягченное сливочное масло вместе с сахаром. Затем добавляем творог и продолжаем вымешивать.

Шаг 4. По одному вводим куриные яйца и продолжаем взбивать заготовку.

Шаг 5. Добавляем соль, ванилин, просеянную муку с разрыхлителем.

Шаг 6. Вымешиваем однородное густое тесто, напоминающее сметану.

Шаг 7. Выкладываем тесто в подготовленную форму для выпекания.

Шаг 8. Отправляем заготовку в разогретую до 170° духовку на 50-60 минут. Готовность десерта можно проверить деревянной шпажкой.

Шаг 9. Творожный кекс в духовке готов. Нарезайте порционными кусочками и пробуйте!

Классический шоколадный кекс

Классический шоколадный кекс – это яркое кулинарное решение, которое не оставит равнодушным ни одного сладкоежку. Для несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки. Порадуйте своих близких.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 370 гр.

Яйцо – 4 шт.

Масло сливочное – 200 гр.

Молоко – 120 мл.

Сахар – 240 гр.

Какао-порошок – 75 гр.

Соль – 1 щепотка.

Сода – 0,5 ч.л.

Уксус – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске вымешиваем какао, сахар и соль. Выкладываем сюда размягченное сливочное масло и выливаем молоко.

Шаг 2. Прогреваем массу до растворения сахара и образования однородной смеси. Доводим до начала процесса кипения, но не кипятим.

Шаг 3. Даем заготовке остыть и разбиваем сюда куриные яйца.

Шаг 4. Перемешиваем содержимое до однородности.

Шаг 5. Просеиваем сюда указанное количество муки. Вымешиваем до исчезновения мучных комочков.

Шаг 6. Добавляем соду, гашеную уксусом. Вымешиваем.

Шаг 7. Перекладываем тесто в силиконовые формы для кекса. Выпекаем 35-45 минут при температуре 200°.

Шаг 8. Классический шоколадный кекс готов. Подавайте аппетитный десерт к столу!

Вкусный банановый кекс

Вкусный банановый кекс порадует вас не только своим нежным вкусом, но и удивительным ароматом. Аппетитное угощение идеально подходит для семейного чаепития. Для приготовления используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Бананы – 3 шт.

Масло сливочное – 170 гр.

Мед – 2 ст.л.

Мука цельнозерновая – 1,5 ст.

Мука овсяная – 0,5 ст.

Яйцо – 3 шт.

Сахар тростниковый – 0,5 ст.

Разрыхлитель – 10 гр.

Корица молотая – 1 ст.л.

Орехи грецкие – 0,5 ст.

Шоколад черный – 100 гр.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Размягченное сливочное масло соединяем в общей миске с тростниковым сахаром.

Шаг 2. Взбиваем продукты миксером несколько минут.

Шаг 3. По одному вводим сюда куриные яйца, продолжаем взбивать миксером.

Шаг 4. Два банана очищаем и разминаем вилкой. Добавляем мед и снова хорошенько разминаем.

Шаг 5. Перекладываем банановое пюре в массу из сливочного масла и яиц.

Шаг 6. Вводим сюда два вида муки, разрыхлитель, соль и корицу.

Шаг 7. Вымешиваем лопаткой однородное тесто.

Шаг 8. Мелко рубим орехи и шоколад.

Шаг 9. Эти продукты отправляем в банановое тесто. Перемешиваем.

Шаг 10. Застилаем форму пергаментом и выливаем сюда тесто.

Шаг 11. На поверхность заготовки кладем один очищенный и разрезанный вдоль банан.

Шаг 12. Выпекаем оригинальный десерт 1 час при температуре 180°.

Шаг 13. Вкусный банановый кекс готов. Подавайте к столу!

Кексы в духовке в силиконовых формочках

Кексы в духовке в силиконовых формочках получаются очень нежными по вкусу и невероятно аппетитными. Такой десерт порадует как взрослых, так и детей. Обязательно попробуйте приготовить его по нашему проверенному кулинарному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 400 гр.

Кефир – 220 мл.

Сахар – 180 гр.

Яйцо – 2 шт.

Масло сливочное – 70 гр.

Сода – 1 ч.л.

Коньяк – 2 ст.л.

Ванилин – 3 гр.

Сметана – 2 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Пудра сахарная – 80 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем куриные яйца и сахар.

Шаг 2. Взбиваем продукты до однородности и появления пенки.

Шаг 3. Добавляем соль, ванилин и немного муки.

Шаг 4. В отдельной миске соединяем кефир с содой, перемешиваем и ждем реакции.

Шаг 5. Переливаем кефир в основную заготовку. Перемешиваем.

Шаг 6. Вводим остальную муку и добавляем сметану.

Шаг 7. Добавляем размягченное сливочное масло и вливаем коньяк.

Шаг 8. Перемешиваем однородное мягкое тесто.

Шаг 9. Распределяем тесто по силиконовым формочкам.

Шаг 10. Выпекаем 35 минут при температуре 190°.

Шаг 11. Кексы в духовке в силиконовых формочках готовы. Украшайте лакомство сахарной пудрой и подавайте к столу!

Пышный кекс на кефире в духовке

Пышный кекс на кефире в духовке – это удивительно нежное и воздушное угощение для домашнего чаепития или праздника, которое несложно приготовить своими руками. Для этого воспользуйтесь нашим проверенным рецептом с пошаговыми фото. Порадуйте себя и близких ароматной выпечкой!

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Кефир – 250 мл.

Масло сливочное – 100 гр.

Мука – 250 гр. + 1 ст.л.

Яйцо – 2 шт.

Разрыхлитель – 2 ч.л.

Сахар – 150 гр.

Ванилин – 2 гр.

Соль – 1 щепотка.

Изюм – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Размягченное сливочное масло соединяем с сахаром и ванилином. Взбиваем пару минут миксером до однородности.

Шаг 2. По одному вводим куриные яйца и продолжаем взбивать.

Шаг 3. Добавляем соль и кефир. Слегка взбиваем для равномерного распределения.

Шаг 4. Соединяем муку с разрыхлителем и просеиваем ее в общую массу. С помощью ложки или лопатки замешиваем однородное тесто.

Шаг 5. Добавляем в тесто промытый и высушенный изюм. Также перед добавлением изюм следует перемешать со столовой ложкой муки.

Шаг 6. Перемешиваем содержимое для равномерного распределения изюма.

Шаг 7. Переливаем тесто в форму. Убираем заготовку в разогретую до 170° духовку на 40-50 минут.

Шаг 8. Пышный кекс на кефире в духовке готов. Подавайте к столу!

Простой и вкусный кекс на молоке

Простой и вкусный кекс на молоке отличается нежным вкусом и удивительной воздушной текстурой. Идеальное решение для чаепития в кругу семьи. Для несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 300 гр.

Молоко – 50 мл.

Сахар – 150 гр.

Яйцо – 3 шт.

Масло растительное – 150 мл.

Разрыхлитель – 15 гр.

Ванилин – 1 гр.

Пудра сахарная – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску разбиваем три куриных яйца.

Шаг 2. Добавляем сюда сахар и начинаем взбивать венчиком.

Шаг 3. Выливаем в яичную смесь теплое молоко.

Шаг 4. Следом добавляем растительное масло. Перемешиваем венчиком.

Шаг 5. Вводим муку с ванилином и разрыхлителем. Начинаем перемешивать.

Шаг 6. Замешиваем однородное густое тесто без мучных комочков.

Шаг 7. Переливаем массу в подходящую форму, застеленную пергаментом.

Шаг 8. Выпекаем угощение 45-55 минут при температуре 180°.

Шаг 9. Простой и вкусный кекс на молоке готов. Украшайте сахарной пудрой и подавайте к столу!

Лимонный кекс в духовке

Лимонный кекс в духовке порадует вас насыщенным вкусом и удивительным цитрусовым ароматом. Подавайте десерт к праздникам или в рамках домашнего чаепития. Для приготовления используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Лимоны – 3 шт.

Сахар – 250 гр.

Масло сливочное – 130 гр.

Масло растительное – 40 мл.

Желток яичный – 1 шт.

Яйцо – 2 шт.

Мука – 170 гр.

Разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Крахмал кукурузный – 25 гр.

Молоко – 30 мл.

Сливки 33% – 60 мл.

Пудра сахарная – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем два лимона и снимаем с них цедру.

Шаг 2. Из очищенных цитрусов выжимаем сок любым удобным способом.

Шаг 3. В глубокой миске соединяем сахар с размягченным сливочным маслом. Взбиваем миксером около 5 минут.

Шаг 4. Добавляем сюда сок и цедру лимона, вливаем растительное масло и перемешиваем.

Шаг 5. Разбиваем в массу два куриных яйца и один желток. Продолжаем вымешивать.

Шаг 6. В отдельной посуде перемешиваем муку, разрыхлитель, кукурузный крахмал и соль.

Шаг 7. Сухую смесь вводим в основную. Сперва добавляем 1/3 часть. Вливаем молоко.

Шаг 8. Постепенно вводим остальную муку и продолжаем взбивать до однородности. Отдельно взбиваем сливки и вводим их в тесто, перемешиваем.

Шаг 9. Переливаем тесто в подготовленную форму и отправляем в разогретую до 175° духовку на 40-50 минут.

Шаг 10. Готовим лимонную глазурь. Для этого соединяем сахарную пудру и постепенно добавляем к ней лимонный сок одного лимона. Сахарная пудра должна вся намокнуть, но остаться густой.

Шаг 11. Лимонный кекс в духовке готов. Поливаем лимонной глазурью и подаем к столу!

Классический кекс с изюмом «Столичный»

Классический кекс с изюмом «Столичный» – интересное и вкусное лакомство для вашего семейного чаепития или домашнего праздника. Для несложного приготовления своими руками используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки. Близкие или гости будут приятно удивлены!

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 250 гр.

Масло сливочное – 170 гр.

Сахар – 150 гр.

Яйцо – 3 шт.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Ванилин – 2 гр.

Изюм – 150 гр.

Пудра сахарная – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Размягченное сливочное масло взбиваем с сахаром около 5 минут.

Шаг 2. Разбиваем сюда куриные яйца, добавляем соль, ванилин и продолжаем взбивать.

Шаг 3. Взбиваем миксером до получения пышной массы.

Шаг 4. Добавляем предварительно промытый и высушенные изюм.

Шаг 5. Просеиваем сюда муку с разрыхлителем (делаем это постепенно) и продолжаем вымешивать все до однородности.

Шаг 6. Подсыпаем всю оставшуюся муку и замешиваем тесто.

Шаг 7. В подходящую форму выкладываем тесто, разравниваем поверхность.

Шаг 8. По центру заготовки делаем глубокую прорезь. Это придаст кексу аппетитную трещину, которая характерна для такого кулинарного варианта.

Шаг 9. Выпекаем угощение 50-70 минут при температуре 170°.

Шаг 10. Классический кекс с изюмом «Столичный» готов. Подавайте к столу, украсив сахарной пудрой.

Классический рецепт кекса «Зебра»

Классический рецепт кекса «Зебра» – это вкусное и оригинальное лакомство для домашнего стола или праздника, которое может приготовить каждый. Для этого воспользуйтесь нашим проверенным рецептом с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких нежным и воздушным десертом.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 10

Ингредиенты:

Мука – 200 гр.

Масло сливочное – 300 гр.

Сахар – 200 гр.

Яйцо крупное – 4 шт.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Ванилин – 2гр.

Сироп/мед – по вкусу.

Какао-порошок – 3 ч.л.

Молоко – 2 ст.л.

Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Форму для выпекания застилаем пергаментом и обмазываем растительным маслом.

Шаг 2. Взбиваем размягченное сливочное масло с сахаром и ванилином.

Шаг 3. По одному разбиваем сюда куриные яйца, вливаем молоко и продолжаем взбивать.

Шаг 4. Отдельно перемешиваем муку и разрыхлитель. Постепенно вводим сухую смесь в масляную.

Шаг 5. Одну третью часть теста перекладываем в другую посуду. Вмешиваем сюда какао и сироп от любого варенья или мед.

Шаг 6. В подготовленную форму выкладываем 1/4 часть светлого теста. Выкладываем половину шоколадного теста.

Шаг 7. Повторяем слои, пока два вида теста не закончатся. Разравниваем верхний слой из шоколадной массы.

Шаг 8. С помощью деревянной палочки перемешиваем содержимое формы.

Шаг 9. Выпекаем угощение 45-50 минут при температуре 170°. Готовность проверяем шпажкой.

Шик 10. Готовый продукт перекладываем на решетку и даем остыть.

Шаг 11. Классический рецепт кекса «Зебра» готов. Угощайтесь!