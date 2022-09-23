Как настроить VPN на Android. Скачать лучший VPN для Android для России

Зашифруйте трафик, который ваше устройство отправляет и получает

Ваша конфиденциальная информация, такая как пароли, банковская информация, налоговые декларации, бизнес-конфиденциальная информация или даже ваша фотография с последней вечеринки, не должна отправляться без шифрования даже вашему ближайшему другу. Если вы не хотите, чтобы его перехватили. Зашифруйте свои данные с помощью VPN Unlimited и будьте уверены, что никто не сможет ими воспользоваться. Обязательно стоит скачать впн для андроид.

Не подключайтесь к Wi-Fi автоматически

Измените настройки по умолчанию на своих устройствах, чтобы вам приходилось вручную выбирать сеть Wi-Fi, к которой вы подключаетесь. Не забывайте отключать возможности Wi-Fi на вашем устройстве, когда вы его не используете.

Вам действительно нужно беспокоиться о безопасности при использовании общедоступных точек доступа Wi-Fi. Многочисленные эксперименты показывают, что украсть вашу личность проще простого. Будь то крупная технологическая конференция, такая как MWC, или местная кофейня, включите KeepSolid VPN Unlimited , чтобы свободно просматривать веб-страницы и не жалеть об этом позже.

Остерегайтесь социальной инженерии

Благодаря новейшим приложениям и фильтрам для защиты электронной почты получать сообщения в вашу электронную почту стало сложнее, чем когда-либо. 90% писем блокируются спам-фильтрами, но этого недостаточно. Некоторые электронные письма до сих пор доходят, и пользователи могут заметить их, увидев незнакомые имена. Еще один способ доставки спама — через социальные сети.

Злоумышленники покупают украденные учетные данные пользователей, чтобы получить доступ к их учетным записям и начинают рассылать спам всем из своих списков друзей. В тот момент, когда вы получите подозрительное сообщение от своего друга на Facebook с просьбой перейти по ссылке или отправить ему свой пароль или напомнить дату своего рождения, знайте, что его учетная запись могла быть взломана и использована в злонамеренных целях. Прежде чем предоставлять какую-либо конфиденциальную информацию, свяжитесь со своим другом по другому каналу и убедитесь, что именно он обращается к вам.