Декоративная штукатурка: карта мира в деталях

Каждому дому хочется добавить нотку индивидуальности и уюта, и один из современных трендов в декоре — это фактурная декоративная штукатурка. Особенно популярной стала техника «карта мира», создающая на стенах рельефный рисунок, напоминающий контуры континентов, морей и гор. Стильная и современная декоративная штукатурка карта мира цена за работу в Украине от компании «Дом Ремонта» начинается от трёх сотен гривен. И это — разумное вложение, ведь результат по-настоящему впечатляет!

Что такое декоративная штукатурка «карта мира»?

Техника «карта мира» основывается на использовании специальной штукатурки гротто. Материал создаёт уникальный рисунок, имитирующий географическую карту: структура словно переносит на стены элементы природы — горные хребты, реки и океаны, будто перед вами карта Земли.

Декоративная штукатурка гротто и её преимущества

Почему декоративная штукатурка гротто так востребована? Вот несколько причин:

Уникальность рисунка: каждый мазок мастера создаёт неповторимый рельеф.

Экологичность: штукатурка изготавливается из натуральных материалов.

Простота ухода: покрытие не требует сложного ухода, достаточно периодически протирать поверхность влажной тряпкой.

Устойчивость к внешним воздействиям.

Кроме того, гротто — это универсальный материал, который подходит как для классического, так и для современного интерьера, благодаря возможности регулировать оттенки и текстуру.

Мастера своего дела: как работают профессионалы

Профессиональный подход к нанесению штукатурки позволяет добиться максимального эффекта от этой техники. Опытные мастера понимают, как правильно выбрать и подготовить поверхность, как регулировать толщину слоя, чтобы достичь желаемого визуального результата.

Профессионалы также помогут выбрать правильные оттенки и предложат оптимальные варианты освещения, чтобы рельеф и текстура стены смотрелись максимально эффектно.

Марморино: новый континент в вашем доме

Декоративная штукатурка марморино — это особый вид отделки, напоминающий гладкий и матовый мрамор. Её мягкий рельеф создаёт эффект нежного перелива, и она также идеально сочетается с техникой «карта мира». Такой выбор будет особенно актуален для тех, кто ценит элегантность и хочет придать интерьеру изысканности