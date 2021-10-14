Как не оказаться в долговой кабале при кредитном оформлении?

Нужно понимать, что займ нужно брать исключительно в валюте дохода. Сколько бы вам не внушали мысль про хорошие качества «экзотических» займов — к примеру, в иностранной валюте — вспомните, что в данном варианте банк перекладывает на вас валютные риски. Это очень важно при теперешней волатильности курса рубля в отношении к доллару и евро.

Сами документы, другими словами текст договора займа, нужно сохранять как зеницу ока. Ни по телефону, ни во всемирной сети не сообщайте информацию о собственных кредитах и депозитах. Чем лучше вы бережете собственные документы от чужих глаз, тем меньше шансов, что ими воспользуются плохие люди. Более того, легкость получения зайомных денег может породить «облегченное» отношение к их возврату. Вы можете позабыть о дне, когда необходимо делать следующий платеж. Но ссудодатель никогда этого не забудет и не преминет назначить вам финансовые санкции.

Во время получения займа вам готовы предложить оформить кредитную карту, на которую вам положат деньги. Пластиковая карта — разумеется, достаточно комфртное платежное средство. Но бывают ситуации, не очень постоянные, когда с нее исчезают деньги. Один из путей уменьшить доступ мошенников к вашим деньгам — установить такой лимит по карте, какой даст возможность вам не идти на риск очень большой суммой. И наблюдать за телефоном! Если к вашему телефону подключена услуга «мобильный банкинг», нужно следить за телефоном как за кредитной картой. Вы готовы передать ее «посторонним людям»? Вот и с телефоном следует поступать также. Если вы долго не пользуетесь SIM-картой, ваш оператор сотовой связи имеет право передать ее другому лицу, и это лицо совсем не обязательно окажется порядочным человеком.

Не нужно брать займ в том же банке, где у вас банковский вклад. Иначе может появиться нежданная для вас ситуация: если банк лишится лицензии, вам не выплатят страховку по банковскому вкладу, пока не вернете кредитный долг. Не стройте займовую «пирамиду». Нельзя брать новый займ, чтобы расплатиться с прежним. Со временем данная «пирамида» рухнет, и вам из-под обломков не выкарабкаться.